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賴清德、卓榮泰接連訪宜蘭 綠營想光復「民主聖地」

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統先前赴宜蘭視察災情，到員山鄉的金柑果園聽農民陳情。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統先前赴宜蘭視察災情，到員山鄉的金柑果園聽農民陳情。圖／聯合報系資料照片

2026大選成敗牽動賴清德總統的連任之路，綠營評估國民黨宜蘭縣長林姿妙之後無強棒，將其視為重點光復選區，目前以工程會主委陳金德新潮流系統推派人選呼聲最高，賴清德、行政院長卓榮泰更是頻頻造訪宜蘭。在國民黨方面，由於林姿妙涉貪案將於年底宣判，後續結果將左右藍營布局。

民進黨人士表示，綠營在宜蘭大致有正國會系統、新潮流系統兩大勢力版圖，去年立委選戰，兩大系統有效整合，是能勝出關鍵。當時黨中央徵召正國會陳俊宇時，他就已宣示2026不參選下屆宜蘭縣長，會擔任抬轎者全力輔選；新潮流系統則由陳金德親自為陳俊宇操盤，成功穩住宜蘭一席立委及總統選舉得票。

民進黨人士指出，立委由正國會拿下後，2026年宜蘭縣長選舉由新系人馬黨內出線機會高。今年4月民進黨地方黨部主委改選，就是由新潮流系、民進黨前社運部主任邱嘉進勝出，為新系直攻2026增添底氣。

派系人士表示，陳金德已在地方上宣誓，2026年要贏回宜蘭、重返執政，更要有意參選2026地方公職的黨內人士早早表態，以利整合，布局選戰的態度積極；是否由陳金德親自上陣參選，仍言之過早，但其主導的宜蘭新潮流系統，肯定不會缺席下屆縣長選戰。

由於藍營接班人選尚未明朗，黨內有藍白合聲音。國民黨宜蘭縣議員表示，民眾黨前立委陳琬惠扎根基層不深，縣長選舉沒辦法靠空氣票就能贏，現階段還很難成為地方最大公約數。

該名議員說，林姿妙的大女兒林羿伶目前仍是地方「共主」，儘管林羿伶在縣議會黨團內部或對外受訪時，都說沒有參選意願，但他認為是因官司問題，所以才比較低調，一旦年底宣判無罪，可能就會開始布局。

這名議員還提到，宜蘭議長張勝德也充實團隊成員，勤跑地方大小活動，儘管從未提及參選話題或意願，但這些舉動都被認為是在低調備戰。

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