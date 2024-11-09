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誰是接班人？出席130周年國民黨慶 黃敏惠提出這條件
兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠打破地方自治史紀錄當4屆市長，2026年卸任，為守護執政權，誰是黃的接班人？備受關注，黃敏惠上午在鈺通飯店參加130周年黨慶，主動提及接班人話題說「不要問我接班人是誰，大家一起來思考，誰是適合的人選？」黨秘書長黃健庭說，黨對下屆縣市長有機制，先協調，協調不成初選，人選以勝選考量。
黃敏惠對接班人議題不迴避，至今未公開宣布指定接班人，上次參加網路政論節目，指嘉義市民主聖地，接班人要以民意為主，上午黨慶再度主動提及說，「不要問我接班人，大家一起來思考，誰是適合人選？我一票，你也一票，大家團結才會贏」，她也提出接班人條件，「要能夠為嘉義市未來發展，肯衝、敢拚，咱要選對的人、做對的事。」
針對黃的發言，黨秘書長黃健庭會後受訪說，黨中央對2026年下屆縣市長人選很重視，提名好的人選，要贏縣市長，才能贏回下屆中央執政權，下屆嘉市長人選，誰能接下黃敏惠的好政績、高人氣，黨中央會先協調，協調不成再辦初選，針對與民眾黨協調整合議題，黃說，這是更高層次整體選舉策略布局，不會針對單獨縣市考量。
黃健庭說，距離下屆市長選舉還早，黨中央未針對嘉市可能人選做民調，黨朝年輕化，黨內有年輕優秀議員，歡迎表達意願，有人選總比沒人選好，針對黃敏惠未指定接班人，黃健庭說，黃敏惠對下屆接班人有很大的責任感，黃市長對人選的意見很重要，未來也會扮演重要輔選責任。
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