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捷運再傳傷人 新北捷：巡邏頻率每班1次增為2次

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北環狀線。本報資料照片
新北環狀線。本報資料照片

台北捷運昨晚傳出隨機傷人案件，新北捷運公司表示，為提高旅客搭乘捷運安全等級，即刻與新北市警察局全面加強巡邏，也請司機員、站務同仁及保全人員等持續強化巡視月台候車旅客是否有異常狀況，行控中心也以CCTV加強全線車廂內狀態監控，保全巡邏頻率由4小時1次增加為1小時1次，站務巡邏頻率由每班1次增加為每班2次。

新北捷運指出，為因應後續全線通車量能，以及預留突發狀況應變人力，環狀線11月份已再進用4名站務員，目前14個車站共配置78名站務員，搭配保全，14個車站巡查與管制人力合計超過120人，每站每班於車站均有2到3位人力來因應當站突發狀況。

目前環狀線16列營運列車，列車車廂內共192具緊急對講機，車站緊急對講環狀線共121具，每日營運前均檢查確認正常後，才可進入線上載客營運，民眾若遇緊急事件可撥打110及按壓對講機通知人員協助。

新北捷運指出，新北市府警察局交通大隊、捷運警察隊即刻通報所屬，包含安環捷運分隊現有警力28人、淡海捷運分隊現有警力15人，自11月9日起在環狀捷運線、淡海及安坑輕軌加強巡邏，並隨身攜帶小型臂盾。

同時請沿線的分局在各捷運站加強巡邏，安環分隊每日規劃隨車巡邏4小時4班次、站體巡邏2小時8班次，淡海捷警分隊，每日隨車巡邏3次，站體巡邏每日2次，以增加見警率，加強巡檢防護網，杜絕模仿效應。

新北捷運指出，如實際遇到危安攻擊事件，事當下由行控中心指揮調度將列車盡速行駛至下一站疏散，並預先對下一站疏散人員，同時會聯繫捷運警察、保全及救護單位到場，該車站並封閉，只出不進。新北捷運持續以旅客資訊系統與廣播提醒所有旅客，搭乘大眾運輸時對於周邊環境保持警覺，行走時勿低頭操作手機，若遇緊急事件發生，請立即通知站務人員協助，並保護自身安全。

保全 新北捷運

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