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走了呂政璋 又傳高嘉瑜 許宇甄：賴清德用人唯「清」
傳民進黨前立委高嘉瑜將接任欣欣百貨董座，國民黨立委許宇甄今日說，走了一個呂政璋，又要讓爭議高嘉瑜接掌欣欣百貨，賴清德總統用人唯「清」爭議再添一筆，匯集起來都快可以寫成一本現代版的拍案驚奇。
媒體報導，退輔會所屬欣欣大眾百貨公司現任董事長尤志煌任期於明年2月底到期，綠營高層屬意高嘉瑜接任，但檢視過去例子，欣欣董座多由退役軍官擔任。
許宇甄表示，近期先是經濟部長郭智輝指控雲豹能源炒股，台灣金聯前董事長施俊吉指控擋人財路被拔官，不賤賣國產成了被撤職的原罪，背後的違法問題不能就此作罷。依據「刑事訴訟法」第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」郭智輝既然說有雲豹公司炒股證明，請問有沒有依法告發？請問施俊吉，既然知道擋人財路被撤職，也應該向檢調提出證明依法告發。從這幾件事件來看，依附民進黨政府生活的蛀蟲、蟑螂真不少，檢調應該要有一波掃蟑、清蟲行動，才不會對不起人民的囑託。
許宇甄表示，一經不肖官吏，輒百弊叢生。民進黨執政以後，爭議、弊案不斷，但在政府高層人士官官相護的掩護之下，都能全身而退，公務員若能依法告發，他們還能躲藏那麼久嗎？行政院前院長蘇貞昌知曉台鹽前董事長陳啟昱涉弊故將其撤換，有沒有要求檢調積極調查？如果有，怎麼會讓陳啟昱逍遙數年，現在還因台南地院、台南地檢的疏漏而逃亡在外？有此前車之鑑，難道法務部、金管會不用積極調查雲豹炒股案、萬有紙廠關說賤賣土地案？監察委員都在酣睡還是怕得罪高層？只敢查小吏，不敢打老虎，這種監察院，預算可以全刪了。
許宇甄強調，國家名器不是賴總統個人的報恩、賞賜工具，「信賴」不該是用人唯一標準，呼籲賴清德，若想弊絕風清、欣欣向榮，摒棄用人唯親的做法，只有用人唯才，才能讓社會團結信任，還台灣一個清廉乾淨的空間。
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