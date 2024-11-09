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NCC人事案在野早嗆要刷人 賴政府硬闖打什麼算盤？

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪張曼蘋／台北即時報導
蔡政府末期，提名翁柏宗擔任NCC新任主委，引發在野黨反彈，現傳出連綠營內也出現，乾脆順勢讓翁柏宗被在野黨封殺的意見。圖／聯合報系資料照片
蔡政府末期，提名翁柏宗擔任NCC新任主委，引發在野黨反彈，現傳出連綠營內也出現，乾脆順勢讓翁柏宗被在野黨封殺的意見。圖／聯合報系資料照片

考試委員、大法官、NCC等三項人事案將在立院闖關，對於NCC被提名人，在野早喊出要嚴審，甚至投票封殺部分人選。由於4位NCC被提名人是前朝蔡政府提名，連綠營近期都傳出，NCC名單若被封殺，對賴政府可能不算最糟狀況，正好讓賴清德名正言順地重新提名4位賴家軍，重新闖關。

對於恐封殺部分人選，藍白均重申嚴格審查，並僅就程序性問題回答。國民黨團書記長林思銘表示，只要民進黨團提出的審查程序合法，時程也合理的話，大家就依照協商結論往前走，進入實質審查程序。國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，他們保持開放態度，不會擋人事案審查。民眾黨立院黨團則主張先審考試院，再來才是NCC及大法官。

在野黨顧及朝野協商在即，話講得保守，但早在NCC名單送入立法院時，在野黨就批評，這4位專業委員在過去的表現中，顯示出偏向執政黨的傾向，根本是綠營側翼，將反對到底。

民眾黨立委黃珊珊曾表示，現在的政府想借刀殺人，NCC委員被提名人不是賴政府的人，所以最好被立法院退回，好讓他們再提自己的人。綠營人士透露，黃珊珊這番言論，隨著國營事業大洗牌，近期在綠營再度引起討論。

綠營人士指出，賴清德愛用「信賴人馬」已經從部會首長延伸到國營事業，唯獨NCC委員名單是前朝提名，自然引發注目；賴清德礙於這是行政院前院長陳建仁決策，背後更是前總統蔡英文屬意，並無撤換名單空間，但若該名單被在野黨封殺，那重新提名不同人選，自然水到渠成。

藍營人士也點出，此討論並非空穴來風，過去行政院長卓榮泰在立院備詢時，多次被問及，願不願意為4位蔡政府提名的NCC委員背書。卓榮泰始終模糊回答，「已確認過4位被提名人意願，和過去沒有明確不同，傾向照原案進行，請立法院進行相關程序」。一句簡潔有力的「我願意背書」始終沒說出口，已透露出賴政府想法。

NCC 立法院 賴清德

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