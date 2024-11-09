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大法官被提名人未依慣例拜會 在野黨：向立院下戰帖

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋周佑政／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安10月15日率大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安10月15日率大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名7位大法官總統府秘書長潘孟安日前率被提名人拜會立法院長韓國瑜，迄今卻未循例拜訪朝野黨團。國民黨立委表示，凸顯賴政府傲慢，更是向立院下戰帖；民眾黨立委說，對沒有誠意的被提名人沒有期待，未來將嚴審人事案。

大法官等三大人事案將是立法院下一波朝野攻防焦點。潘孟安先前銜賴總統之命，率7位大法官被提名人拜會韓國瑜，尋求立院支持，不過迄今未拜會朝野黨團。

國民黨立委賴士葆說，大法官被提名人至今還沒有來拜會，這就是總統府的傲慢、賴清德的傲慢，大法官人事案要經立法院同意，賴政府視立法院的同意權如無物，誠意不夠，且凸顯傲慢，不承認少數執政。

國民黨立委李彥秀說，總統府秘書長陪同大法官被提名人，拜訪立法院長及各黨團尋求支持，不僅是過去的慣例，更是對立法人事同意權的尊重。10月中旬，潘孟安陪同大法官被提名人，拜會立法院長韓國瑜時表示「會擇期來拜會其他黨團」。

李彥秀說，至今三個星期過去了，完全看不到總統府的善意與被提名人的誠意，即使在前總統蔡英文完全執政時期，都不會有如此傲慢與輕率的態度。不禁讓人懷疑，明知道立院會嚴格審查，賴總統執意提名高爭議名單，根本是虛晃一招，將大法官被提名人作為人質，向立法院下戰帖。

民眾黨團9月函請司法院正、副院長及⼤法官被提名⼈填答問卷調查表，7名大法官被提名人隨後聯合聲明，將待⽴法院審查時程定案，再依法答復，至今未繳交。

民眾黨立委張啓楷說，連填問卷報告都不願意，更遑論慣例的黨團拜會。沒有誠意的拜會就跟「和解飯」一樣是表面而已，就連去外面公司面試都要交履歷表，連最基本的書面資料都沒有。民眾黨對被提名人的拜會沒有期待，將會更嚴格審人事案。

蔡英文執政時，2019年6月，時任總統府秘書長陳菊率4位大法官被提名人拜會朝野黨團。去年6月，時任總統府秘書長林佳龍則陪同4位大法官被提名人，拜會朝野黨團。

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