在野下周五拚「翁柏宗條款」三讀 NCC運作恐停擺

立院朝野將在下周二協商通傳會（NCC）委員人事同意權案審查時程；不過，人事同意權案的進度，恐怕趕不上在野要拔掉翁柏宗代理NCC主委速度。立院兩在野黨團已經決定，下周五力拚NCC組織法修正案三讀，以落實刪除NCC委員延任萬年條款，屆時只剩3名委員的NCC，運作恐停擺。

司法院大法官、考試院考試委員、NCC委員已屆滿卸任，三項人事案被提名人名單早已送進立法院審查，因國會改革法案遭憲法法庭暫時處分，朝野對於如何行使人事同意權沒共識，以及新會期開議首日就遭逢總預算案攻防，人事案停擺至今。

立法院長韓國瑜下周二將召集朝野協商三項人事案及「NCC組織法第16條修正草案」。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團不排除下周五院會處理NCC組織法第16條修正草案；民眾黨立委張啓楷則說，民眾黨內部一直都主張盡快拚三讀，下周五本也就是民眾黨的期程。

上會期立法院三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任規定，但行政院逕自解讀新法施行日期由行政院以命令定之，並在7月30日去函NCC，讓翁柏宗延任並代理主委至今。為反制行政院另闢巧門，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提NCC組織法修正案，將實施時間改成「自修正公布日施行」。

換言之，只要此案在下周五三讀，待立院送總統及行政院，若在行政院未提覆議情況下，總統應於收到後10日內公布實施，翁柏宗就要下台。

但三項人事同意權案，立法院要在下周二才進行協商，且民進黨立法院黨團也主張表示，NCC、考試院、大法官三大人事案要一併接續處理。綠營黨團人士表示，人事案須經過全院審查，過程中除了要舉行公聽會，被提名人也要列席說明與答詢，最後才是表決程序，一項人事同意權大約就要耗費一周左右時間審查。

該人士評估，就算NCC人事案單獨抽、優先處理，時程上恐也趕不上藍營力推三讀「翁柏宗」條款的速度，NCC恐再度出現主委空缺情況，屆時NCC只剩未達委員總額半數的3名委員，將無法召開委員會議並作成決議。