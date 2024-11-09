李貞秀稱出入用中華民國護照 沈伯洋籲提放棄中國籍證明
民眾黨不分區立委排名第15名的大陸籍配偶李貞秀，未來有可能接任立委，陸委會強調「公職不能有雙重國籍」。李貞秀強調，自己拿的是中華民國身分證、出入境唯一僅有中華民國護照。民進黨立委沈伯洋今天表示，不要被民眾黨話術騙了，有無護照跟是不是中國人沒有直接關係，現在質疑的是中國國籍，請提出放棄國籍證明。
民眾黨不分區立委有2年條款，就任滿2年後將辭職，由不分區後續排名遞補；排名第15名的李貞秀近期先擔任立委黃國昌助理，為遞補立委提前準備。不過，陸委會指出，依據國籍法，公職不能有雙重國籍。
針對能否遞補立委爭議，李貞秀前天在臉書發文指出，要求她提出中華民國憲法不承認的國家的「國籍放棄證明」，這在邏輯上不合理；她跟所有中華民國公民一樣，拿的是中華民國身分證、出入境唯一僅有中華民國護照，且要申辦台胞證才能順利出入大陸，她與父母都非共產黨員。
「不要被話術騙了！」沈伯洋指出，到底有沒有護照跟是不是中國人沒有關係，如果什麼事情都要用護照，難道台灣人護照掉了就不是台灣人，護照拿回來就變台灣人嗎？當然不是，故意這樣引導有無護照完全沒有意義。
沈伯洋說，若是在台灣要進行行政程序，可能需要國籍證明、護照等文件，那是形式上、技術上的理由，現在外界質的是中國籍部分，請提出放棄國籍證明。
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