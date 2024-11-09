快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

聽新聞
0:00 / 0:00

高嘉瑜任欣欣百貨董座？ 退輔會：尚未啟動遴選程序

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
前立委高嘉瑜競選連任失利後動向備受矚目，傳出高層屬意由她擔任退輔會所屬欣欣百貨公司董事長。圖／聯合報系資料照
前立委高嘉瑜競選連任失利後動向備受矚目，傳出高層屬意由她擔任退輔會所屬欣欣百貨公司董事長。圖／聯合報系資料照

行政院退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董事長將於明年2月改選，傳出高層屬意由民進黨前立委高嘉瑜出任董座，打破過去多半由退役將領擔任的慣例。不過退輔會表示，現任董座尤志煌任期尚未屆滿，尚未啟動接任者遴選作業；高嘉瑜目前也未回應這項傳聞。

媒體報導，退輔會所屬的欣欣大眾百貨，現任董事長尤志煌自2021年2月接任董座職務至今，任期將於明年2月屆滿，目前傳出各方人馬爭取，除了國防部推薦多位退將人選外、民股也有多位人選角逐，不過更傳出高層屬意由高嘉瑜接任董座。

退輔會對此回應表示，現任董事長尤志煌的任期尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續人選的遴選作業。退輔會強調，尤志煌的任期到2025年2月屆滿，到時退輔會將依行政程序辦理遴選，經審查符合資格條件的人選，將由產官學界組成的「投資事業人事審議小組」公正遴選。

退輔會強調，會秉持開放態度，為公股舉才，強化投資事業經營，以利經營事業有效成長。

欣欣大眾百貨位於北市林森北路，成立於1972年，是全台現存最老牌的百貨公司，擁有商場、電影院等設施，目前由退輔會投資49%、民股持股51%，現任董事長尤志煌曾任空軍司令部後勤處少將處長，退伍後曾任退輔會所屬榮民榮眷基金會董事長，2021年2月擔任欣欣百貨董事長。

高嘉瑜有「港湖女神」稱號，2010到2020年連續當選台北市議員，2020年轉戰港湖區立委，拿下12萬5千多票當選，也是當時北市立委最高票。高嘉瑜過去和時任台北市長的柯文哲關係友好，不過柯文哲後來與民進黨關係決裂，高嘉瑜也因多次批評民進黨內，引發深綠支持者不滿，導致今年大選連任失利。

雖然高嘉瑜與賴清德總統關係友好，但即使賴清德上任後「賴友友們」已獲安排多項人事，卻始終沒有傳出高嘉瑜的動向，不過高嘉瑜曾透露希望爭取2026年台北市長選舉，基隆罷樑期間也曾表達自己是基隆在地人，隨時做好上場準備。

退輔會 高嘉瑜

延伸閱讀

立委關注無家者安置 盼中央輔導地方增設處所

陸配李貞秀能否遞補立委 內政部：凡有外國籍應放棄

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

川普新人事 「反中先鋒」龐培歐等4熱門人選均被中制裁

相關新聞

高嘉瑜任欣欣百貨董座？ 退輔會：尚未啟動遴選程序

行政院退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董事長將於明年2月改選，傳出高層屬意由民進黨前立委高嘉瑜出任董座，打破過去多半由退役將...

藍綠火爆互嗆一擁而上 卓榮泰視察中火致詞被打斷

台電台中電廠二期燃氣環評引發地爭議，行政院長卓榮泰今視察中火。他在致詞時，一度被打斷，台下的藍綠市議員紛紛上前對峙，並喊...

罷免、淹水、柯文哲 謝國樑居10月地方首長聲量王

「網路溫度計DailyView」定期更新地方首長口碑排名，據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統，整理出10月網路聲...

李貞秀稱出入用中華民國護照 沈伯洋籲提放棄中國籍證明

民眾黨不分區立委排名第15名的大陸籍配偶李貞秀，未來有可能接任立委，陸委會強調「公職不能有雙重國籍」。李貞秀強調，自己拿...

台灣飲食「中國化」風貌的聚與散 為何挑動敏感神經？

如果說，沒有人需要為他的認同道歉，那應該也要包括「飲食認同」，也要包括莊祖欣，即便其認同有些「不知有漢，無論魏晉」之感。她日前因一篇感嘆「台灣過去豐富的大江南北飲食文化，都被『去中國化』去掉。」的臉書文在網路遭炎上。藉莊祖欣事件，來說說台灣當前的一些「大江南北中國飲食」風貌。

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

有南部私立科大教師透露，校方規定教師中午要到學校餐廳煮菜、打菜，如果不去，評鑑「服務」項目就是零分，或提供「售後服務」，輔導校友考碩博士班，評鑑可加分。部分私立大學把評鑑當「魔戒」，恐造成學術發展的逆向淘汰，能留下或聘進的，最後都是高層喜愛的人馬？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。