高嘉瑜任欣欣百貨董座？ 退輔會：尚未啟動遴選程序

行政院退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董事長將於明年2月改選，傳出高層屬意由民進黨前立委高嘉瑜出任董座，打破過去多半由退役將領擔任的慣例。不過退輔會表示，現任董座尤志煌任期尚未屆滿，尚未啟動接任者遴選作業；高嘉瑜目前也未回應這項傳聞。

媒體報導，退輔會所屬的欣欣大眾百貨，現任董事長尤志煌自2021年2月接任董座職務至今，任期將於明年2月屆滿，目前傳出各方人馬爭取，除了國防部推薦多位退將人選外、民股也有多位人選角逐，不過更傳出高層屬意由高嘉瑜接任董座。

退輔會對此回應表示，現任董事長尤志煌的任期尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續人選的遴選作業。退輔會強調，尤志煌的任期到2025年2月屆滿，到時退輔會將依行政程序辦理遴選，經審查符合資格條件的人選，將由產官學界組成的「投資事業人事審議小組」公正遴選。

退輔會強調，會秉持開放態度，為公股舉才，強化投資事業經營，以利經營事業有效成長。

欣欣大眾百貨位於北市林森北路，成立於1972年，是全台現存最老牌的百貨公司，擁有商場、電影院等設施，目前由退輔會投資49%、民股持股51%，現任董事長尤志煌曾任空軍司令部後勤處少將處長，退伍後曾任退輔會所屬榮民榮眷基金會董事長，2021年2月擔任欣欣百貨董事長。

高嘉瑜有「港湖女神」稱號，2010到2020年連續當選台北市議員，2020年轉戰港湖區立委，拿下12萬5千多票當選，也是當時北市立委最高票。高嘉瑜過去和時任台北市長的柯文哲關係友好，不過柯文哲後來與民進黨關係決裂，高嘉瑜也因多次批評民進黨內，引發深綠支持者不滿，導致今年大選連任失利。

雖然高嘉瑜與賴清德總統關係友好，但即使賴清德上任後「賴友友們」已獲安排多項人事，卻始終沒有傳出高嘉瑜的動向，不過高嘉瑜曾透露希望爭取2026年台北市長選舉，基隆罷樑期間也曾表達自己是基隆在地人，隨時做好上場準備。