罷免、淹水、柯文哲 謝國樑居10月地方首長聲量王

「網路溫度計DailyView」定期更新地方首長口碑排名，據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統，整理出10月網路聲量前十大縣市首長口碑榜，其中有8位上榜者的聲量高點與颱風有關。前三名分別為基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁，其中謝國樑雖挺過罷免，但在山陀兒颱風肆虐台灣時，基隆淹水卻仍要上班課，引起基隆人一陣批評，導致負面聲量衝高。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，縣市首長10月最大的事情就是颱風，因為除要注重颱風來之前的準備，還有發生災情後的快速處理與態度，網友關注度和高討論度都很高。

根據聲量調查，第十名為雲林縣長張麗善，好感度為1.43。10月國慶煙火辦在雲林，迅速拉抬她的網路討論度，擠進10月縣市首長聲量前十名。不過，當天煙火罕見延遲了5分鐘才施放，外界認為是張麗善致詞講了10多分鐘耽誤施放時間。張麗善回應，也引起網友正反面評論。

第九名為苗栗縣長鍾東錦，好感度為0.44。鍾東錦首次進入縣市首長聲量前十名，主因是齊柏林之子齊廷洹接受苗栗縣政府邀請演講受辱，但鍾東錦後續迅速處理扭轉公關危機，贏得網友好評。

第八名為桃園市長張善政，好感度為0.97。張善政上任後，重視教育發展，秉持教育優先的理念，推動國中小免費營養午餐等政策，擴大免費肺癌篩檢政策，透過AI影像辨識地輔助下，完成3萬多人的早期肺癌篩檢，並成立全台唯一的婦幼發展局，提升婦幼權益，累積不少好感度。張善政聲量高點跟颱風假、罷樑案有關，和社會案件如桃園市龜山區10月發生女童被強擄事件有關。

第七名為台南市長黃偉哲，好感度為0.79。黃偉哲10月的聲量高點主要與颱風假有關，颱風山陀兒侵台，讓台南不少地區淹水，因此連放了2天颱風假，但在10月1日無風無雨，有網友發文質疑「南部亂放颱風假」。

第六名為花蓮縣長徐榛蔚，好感度為0.24。10月初山陀兒颱風直撲台灣，賴清德總統10月1日到中央災害應變中心，跟縣市首長遠端連線，並六度追問徐榛蔚，需要撤離的人數，更稱他手上資料是8千多人，為何徐榛蔚僅答3千多人，中央地方數字兜不攏的問題，引發爭論。有網友批，「身為縣長無法有效掌握該撤離的居民，縣長都在混嗎？」但也有網友認為，是賴清德故意找碴。

第五名為新北市長侯友宜，好感度為0.31。侯友宜聲量高點跟救災、社會案件有關。山陀兒颱風為北海岸帶來致災性豪大雨，多處汪洋一片，其中金山區更降下600毫米雨量，是幾十年來最慘重一次。侯友宜表示會努力復原。另外，新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫颱風夜執行巡邏勤務，遭女毒蟲駕車撞倒拖行500公尺而亡，警察出身的侯友宜立即趕赴醫院探視，此案也引起討論。

第四名為台中市長盧秀燕，好感度為0.41。過去颱風侵襲台中大多無風無雨，但10月的兩個強颱也讓台中市民很有感，當盧秀燕宣布颱風假後，不少網友湧入臉書大讚，「海線風超大的，還好有放」、「放得好」；但也有人表示，「不要為了選票討好民眾」。

2024年在雲林舉辦的國慶煙火因張麗善致詞超時，延遲5分鐘施放，引發大批網友不滿，而台中去年提早施放同樣是罵聲一片。對此，盧秀燕說，「以後重大的事，大家都不要致詞，直接放煙火，大家比較開心點」，也引起不少網友討論。

第三名為陳其邁，好感度為0.41。山陀兒颱風10月初重創台灣南部，讓高雄市破紀錄連放4天颱風假，颱風過境造成高雄市區許多路樹被連根拔起、路燈傾倒、招牌和廣告看板被吹落。颱風過境高雄多處傳出淹水災情，全市治水成效備受關注，但鼓山區鼓山三路、吳鳳路口一處水溝內卻長出210公分樹叢，引發外界質疑水溝清淤不確實，導致排水不順釀災情。高雄治水成效不彰、颱風造成災情，導致陳其邁的負面聲量衝高。

第二名為蔣萬安，好感度為0.33。台北市長蔣萬安10月因為颱風造成的淹水、停水停電，停辦劉德華大巨蛋演唱會，引網友批評，累積不少負面聲量，導致總聲量上升、好感度下降。

第一名為謝國樑，好感度為0.27。謝國樑挺過罷免，但他也因罷免案近半年聲量一直高居縣市首長前三名，而10月13日罷免案投票日，也成為謝國樑10月聲量最高點，共約11.4萬筆，佔總聲量25%。