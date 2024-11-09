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新聞眼／執政傲慢 要人民再委屈8年

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤
行政院長卓榮泰昨視察中火，藍營議員拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰昨視察中火，藍營議員拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影

行政院長卓榮泰承諾，八年後檢討中火六部燃煤機組存廢，十年後實現完全無煤發電，呼籲鄉親支持。閣揆喊話共體時艱，對吸飽空汙的中台灣七百萬人，只聽見執政者的傲慢，這張八年後空白支票，白話就是「再委屈幾年再說」。

再過八年，即使賴總統二○二八連任，檢討中火機組的承諾，也不會在賴任內兌現。卓榮泰八年後的承諾，屆時要是跳票，中部人該找誰喊冤？

中火現存十部燃煤機組，曾經是世界最大的火力發電廠，目前減碳有成，仍是世界第四大，尤其中火機組是老舊的亞臨界機組，粒狀物與氮氧化物排放濃度高，中火減煤減排已是趨勢，孰料「以氣換煤」的路徑中，中火居然會成長成「六氣六煤」的大電廠，難怪台中人會火大。

尤其在中火一期新增燃氣計畫中，經濟部前部長王美花承諾，增設二部燃氣、拆除二部燃煤，這已是中央、地方共識，沒想到現在卻成「增四氣只拆二煤」，蔡政府執政時許下的承諾，如今賴政府上任才半年就跳票，更遑論卓揆現在再開空白支票，附帶了多項條件。

中火未來保留六部燃煤機組，基於國安或緊急需求可以啟動。何謂國安需求？中央沒有明確定義。以今年上半年為例，四至六月停電事故比去年平均多五成，停電衝擊國家產業民生，是否屬於國安需求？萬一供電吃緊，中央是否就啟動中火燃煤救急？這都是中台灣民眾想知道的答案。

中火議題牽連甚廣，當初盧秀燕喊「空氣換新」，中斷林佳龍連任台中市長。卓揆說要還給台中更乾淨的天空，台中人會再相信嗎？二○二六、二○二八選戰將是最真實的檢驗。

中火 停電 卓榮泰 國安 減碳 火力發電廠

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