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藍綠對峙互嗆 從電廠戰到議場
行政院長卓榮泰昨視察台電中火，中市藍綠議員都到場，藍營在場內拉白布條，抗議「環評耍賴」、「台中人肺癌發電」，綠營高舉「國民黨擋增氣擋減煤」看板，雙方場內對峙，場面火爆。中市議會成第二戰場，藍綠爭相發言，砲聲隆隆。
國民黨台中議會黨團書記長黃馨慧與多名議員昨當面向卓榮泰抗議，藍營議員李中一度指著卓揆開嗆，民進黨議會黨團總召蕭隆澤舉手緩頰。
「台中人不要等到二○三五年！」李中痛批，明明二○二八年中火就可以淨零減碳，台電故意保留六部燃煤，以國安為由把要南送、北送的電放在台中，台中人不能接受。
民進黨多名議員譴責國民黨團阻礙台中空汙改善，呼籲停止政治操作。蕭隆澤說，台電已明確說明，將把燃煤機組逐步汰換成燃氣機組，國民黨說法子虛烏有。
中市議會成中火第二戰場。國民黨議員陳文政說，難道台中人的健康就不是國安議題？光呼吸就罹癌，叫人怎麼活？燃煤機組轉為備用，一旦缺電，難保不會火力全開？民進黨議員謝志忠、黃守達說，能源這是民生而非政治問題，過去累積的空品問題有改善；中火煙囪都有環保監測，一旦燃煤機組啟動，環保局就會掌握，中市府為何要反對？
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