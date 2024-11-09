聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕：燃煤都留台中 反不利國安

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
中央以國安理由，決定中火增氣，燃煤備用；中市環保局長陳宏益反諷，懷疑是中共規劃的。 圖／本報資料照
中央以國安理由，決定中火增氣，燃煤備用；中市環保局長陳宏益反諷，懷疑是中共規劃的。 圖／本報資料照

台電中火新增燃氣機組計畫，中央以國安為由保留六部燃煤緊急備用。台中市長盧秀燕昨天說，行政院以國安問題，將中火燃煤機組都留在台中，能源過度集中成為攻擊目標，反不利國安。立法院副院長江啟臣說，以國安為由「增氣不減煤」，邏輯不通。

台中市環保局長陳宏益說，現在是二○二四年，卓揆八年後檢討燃煤機組的承諾，無異是空頭支票；備用能源過度集中在中火，若說基於國安，他譏諷說「不禁懷疑是中共思維規畫的」。

中火增氣計畫中，中市要求應「增一氣拆一煤」，但總共新增六部燃氣機組，只拆除四部燃煤，保留六部燃煤因應國安或緊急需求。

盧秀燕強調，卓院長應思考，中火燃氣機組與備用燃煤機組，未來是兩座現有中火的發電規模，能源過度集中，容易成為攻擊目標，反不利國安，國家大部分會受影響，中火機組如此集中，燃煤機組不拆還全留在台中，如此的配置與國安政策「背道而馳」。

盧秀燕說，中市府主張增氣要拆煤，從要求「增一拆二」，但基於產業用電需求，已退讓成「增一拆一」，中火要新增四座燃氣，就應拆四組燃煤。針對經濟部提前一年，在二○三四年達成中火無煤，盧表示感謝。

江啟臣說，中央不承認缺電，硬拗成國安理由，如要達到國安目標，應保留所有的舊電廠都不拆，為何獨留中火？不要把一切都歸因國安理由，根本邏輯不通，民眾不會接受。

陳宏益說，過去每次大停電，中央都說要分散電網，如今卻把發電、備用機組都集中在台中電廠，備用能源如此集中，戰爭時只要打中電廠，就會造成重大影響；中央把地方管理中火空汙相關條例全擱置，說要減煤減汙，真是匪夷所思。

中火 台電 國安 江啟臣 盧秀燕 行政院

延伸閱讀

盧秀燕稱能源集中在中火不利國安 台電說話了

影／中火不拆煤規模翻倍 盧秀燕：與國安「背道而馳」

恭喜川普當選美總統 盧秀燕：期待與美有更多合作交流

12強賽／世棒錦標賽前台中自辦3場熱身賽 盧秀燕今晚受邀開球

相關新聞

視察電廠 卓揆承諾2034中火完全無煤

台中火力發電廠二期新增燃氣機組計畫環評過關，保留六部燃煤機組作為緊急備用電力設施，打破「增一拆一」承諾，地方反彈，台中市...

盧秀燕稱能源集中在中火不利國安 台電說話了

台中市長盧秀燕今天對於行政院長卓榮泰今視察台中火力發電廠一事，認為台電把所有能源都集中在台中，不利國安。台電董事長曾文生...

藍綠火爆互嗆一擁而上 卓榮泰視察中火致詞被打斷

台電台中電廠二期燃氣環評引發地爭議，行政院長卓榮泰今視察中火。他在致詞時，一度被打斷，台下的藍綠市議員紛紛上前對峙，並喊...

新聞眼／執政傲慢 要人民再委屈8年

行政院長卓榮泰承諾，八年後檢討中火六部燃煤機組存廢，十年後實現完全無煤發電，呼籲鄉親支持。閣揆喊話共體時艱，對吸飽空汙的...

盧秀燕：燃煤都留台中 反不利國安

台電中火新增燃氣機組計畫，中央以國安為由保留六部燃煤緊急備用。台中市長盧秀燕昨天說，行政院以國安問題，將中火燃煤機組都留...

藍綠對峙互嗆 從電廠戰到議場

行政院長卓榮泰昨視察台電中火，中市藍綠議員都到場，藍營在場內拉白布條，抗議「環評耍賴」、「台中人肺癌發電」，綠營高舉「國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。