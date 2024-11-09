盧秀燕：燃煤都留台中 反不利國安

台電中火新增燃氣機組計畫，中央以國安為由保留六部燃煤緊急備用。台中市長盧秀燕昨天說，行政院以國安問題，將中火燃煤機組都留在台中，能源過度集中成為攻擊目標，反不利國安。立法院副院長江啟臣說，以國安為由「增氣不減煤」，邏輯不通。

台中市環保局長陳宏益說，現在是二○二四年，卓揆八年後檢討燃煤機組的承諾，無異是空頭支票；備用能源過度集中在中火，若說基於國安，他譏諷說「不禁懷疑是中共思維規畫的」。

中火增氣計畫中，中市要求應「增一氣拆一煤」，但總共新增六部燃氣機組，只拆除四部燃煤，保留六部燃煤因應國安或緊急需求。

盧秀燕強調，卓院長應思考，中火燃氣機組與備用燃煤機組，未來是兩座現有中火的發電規模，能源過度集中，容易成為攻擊目標，反不利國安，國家大部分會受影響，中火機組如此集中，燃煤機組不拆還全留在台中，如此的配置與國安政策「背道而馳」。

盧秀燕說，中市府主張增氣要拆煤，從要求「增一拆二」，但基於產業用電需求，已退讓成「增一拆一」，中火要新增四座燃氣，就應拆四組燃煤。針對經濟部提前一年，在二○三四年達成中火無煤，盧表示感謝。

江啟臣說，中央不承認缺電，硬拗成國安理由，如要達到國安目標，應保留所有的舊電廠都不拆，為何獨留中火？不要把一切都歸因國安理由，根本邏輯不通，民眾不會接受。

陳宏益說，過去每次大停電，中央都說要分散電網，如今卻把發電、備用機組都集中在台中電廠，備用能源如此集中，戰爭時只要打中電廠，就會造成重大影響；中央把地方管理中火空汙相關條例全擱置，說要減煤減汙，真是匪夷所思。