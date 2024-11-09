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視察電廠 卓揆承諾2034中火完全無煤

聯合報／ 記者趙容萱洪敬浤陳儷方／連線報導
行政院長卓榮泰昨視察台中火力發電廠，承諾二○三二年會檢討六部燃煤機組存廢。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰昨視察台中火力發電廠，承諾二○三二年會檢討六部燃煤機組存廢。記者趙容萱／攝影

中火力發電廠二期新增燃氣機組計畫環評過關，保留六部燃煤機組作為緊急備用電力設施，打破「增一拆一」承諾，地方反彈，台中市長盧秀燕痛批環境部為汙染護航。行政院長卓榮泰昨到中火視察承諾，待二○三二年完成四部燃氣機組（一期二部、二期二部），「我向大家保證，會重新檢討剩下六部燃煤機組的存廢」，二○三四年中火會完全無煤發電，提早完成以氣換煤，還給台中更乾淨的天空、更乾淨的煙囪。

卓揆昨率經濟部長郭智輝台電董事長曾文生視察中火，藍綠議員都到場，藍拉布條抗議「用肺發電」，綠營反批「政治操作」，雙方對峙場面混亂，卓揆發言一度遭打斷。

卓揆肯定中火對台灣經濟的貢獻，他並保證，經反覆推算，到二○三二年中火有四燃氣、四燃煤運作、二燃煤備用，興建二期後續二部燃氣機組時，有空間重新檢討六部燃煤存廢問題，屆時電廠興建順利、民營電廠接得上、台灣各地再生能源全速發展、經濟發展到達一定程度，真的可以檢討有無機會只保存四部燃煤機組。

卓揆拜託台中鄉親支持台電、支持台灣，他要求台電把二○二五年到二○三四年有多少機組、空汙防治量，清楚說明、提供市府、議員與地方，「看到天空、煙囪，看到國家發展，只在國安有問題、緊急時候會啟用，啟用時會通知地方政府，每年承諾運轉上限七二○小時，每年最大燃煤量十萬噸，為目前用煤量百分之一。」

曾文生提出三點承諾，台中燃煤機組全部轉成燃氣機組會在二○三四年以前完成；台中目前有四部燃氣機組，燃煤量一千二百萬噸，只要新上一部機組，就可減煤三百萬噸，台電一定會做到；燃煤機組保留六組不拆做為緊急備用，除平常測試，只有遇到國安或天災等緊急狀況，否則不會開。

郭智輝表示，台中電廠保持現有燃煤機組緊急備用是風險管理概念，投入防範未然成本，以最小代價得到最大效益，策略並不是死的，可依環境狀況滾動式檢討。

行政院長卓榮泰昨視察台中火力發電廠，藍綠議員都到場，雙方對峙場面混亂。 記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰昨視察台中火力發電廠，藍綠議員都到場，雙方對峙場面混亂。 記者趙容萱／攝影

中火 卓榮泰 台電 火力發電廠 盧秀燕 經濟發展 郭智輝

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