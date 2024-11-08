世華雪梨會長交接 促澳洲挺台加入CPTPP

中央社／ 雪梨8日專電

澳洲2025年為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，當地僑界積極奔走遊說，「世界華人工商婦女企管協會」雪梨分會新任會長段菁梅今天在交接晚宴中，呼籲澳洲政要及各界支持台灣入會，創造雙贏。

「世界華人工商婦女企管協會」（簡稱世華）澳洲雪梨分會今晚舉行兩週年慶及第1、2屆會長理監事交接，駐澳大利亞代表徐佑典、駐雪梨辦事處處長吳正偉，及多位新南威爾斯州（New South Wales）州議員及市議員、台商、僑界等百餘人出席祝賀，場面盛大。

第2屆會長段菁梅致詞時，向各界及當地政要呼籲支持台灣加入CPTPP。她指出，儘管台澳並無簽訂任何自由貿易協定，台灣目前已是澳洲前10大貿易夥伴；台灣加入CPTPP將有助雙邊貿易顯著提升，更能互補創造雙贏。

段菁梅並指出「世華」持續推動華人女性企業家在商業領域發展、鼓勵她們積極參與國際經貿事務；她感謝過去2年首任會長白菲比及各理監事的付出，期許未來以各項活動促進成員間合作與成長。

新州議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）致詞時恭賀世華雪梨分會創立兩週年里程碑，並讚賞世華以軟實力為經貿帶來積極影響。

卸任會長白菲比致詞表示，她衷心感謝創會理監事及全體會員過去兩年信任及持續合作。交接儀式結束後，兩任會長與現場嘉賓一同切蛋糕，慶祝分會成立兩週年。

與會出席澳洲政要還有新州州議員孟洛（JacquiMunro）、法羅（Scott Farlow）、詹姆士（TimJames），及台僑出身的威樂比（Willoughby）市議員莊明雪（Michelle Chuang）等。

「世界華人工商婦女企管協會」為唯一從台灣發展到全球的國際工商婦女社團組織，該會各國會員今年10月組團訪台，總統賴清德接見。

澳洲 議員 雪梨

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