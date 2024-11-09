京華城案 首約談黃珊珊作證

台北地檢署偵辦京華城案，昨天首度指揮廉政署以證人約談台北市前副市長黃珊珊，釐清參加北市議員應曉薇替京華城容積率陳情召開「便當會」的決策過程，同時清查威京集團捐贈給民眾黨主席柯文哲、黃珊珊的政治獻金流向，歷經六小時訊問後請回。

黃珊珊昨晚在臉書上說，為配合偵查不公開原則，「恕我無法轉述」，「希望檢調能盡速查明真相、釐清案件事實」。北市議會京華城案專案小組召集人、游淑慧表示，北檢傳喚的動作實在過慢，以黃珊珊對法律的了解，和對本案長達半年以上的準備，檢廉此刻要取得有用的證詞，顯然為時已晚。

檢廉本周密集約談柯文哲昔日心腹蔡壁如、新故鄉智庫秘書長蘇進強、妻子陳佩琪，除鞏固柯文哲在京華城容積率決策過程涉及圖利外，對柯文哲購置商辦的金流來源，也逐一比對是否與京華城案賄款有關，專案小組把黃珊珊放在最後，主要原因在於她擔任台北市副市長期間，多次參加關鍵便當會議。

京華城高容積率的起點，源自於二○二○年三月十日，應曉薇收受威京集團主席沈慶京賄賂後，首次與柯文哲進行「便當會」，當時應曉薇有提及容積率問題，京華城三月十七日送陳情書到市長室，直到六月召開第一次專家學者會議，有委員認為市府可替京華城擬定方案，再進入都委會審議。

由於黃珊珊至少參與過三次便當會，對京華城容積率從百分之六七二增至百分之八四○的決策經過，讓京華城額外獲得百分之廿容積獎勵，這也是便當會最關鍵的主軸，由於柯文哲是主席，黃珊珊應知悉拍板經過，檢廉因此要她到案說明。

關於便當會一事，黃珊珊曾對外回應，與應曉薇的便當會有廿多人坐在現場，她是府會總聯絡人，一定會坐在現場，等座談會結束，市長裁示完畢，就交給各局處去做相關後續處理，沒有任何神祕或私相授受問題。

另外，黃珊珊二○一八年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械廿萬元政治獻金，另由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在二○二二至二○二四年縣市長與總統大選期間，共捐八十萬兩千元給柯文哲、黃珊珊，資金拆成十八筆，其中黃珊珊分兩次收到共十萬元，檢廉也對此釐清。

黃珊珊昨在立院表示，收到證人傳票，原本六日要約談，但因有會議改為八日，「我就是配合詢問，證人就是配合調查」，她移送北檢複訊時，神情一派輕鬆，微笑進入偵查庭。

檢方昨也提訊柯文哲、應曉薇與柯文哲「大帳房」李文宗，其中柯文哲、李文宗從早上偵訊到晚間，交叉比對蔡壁如、黃珊珊、陳佩琪的證詞，檢方展開長達八小時馬拉松訊問。

應曉薇被檢方聲請延押獲准，她不服提起抗告，昨遭高院駁回，延長羈禁見二個月。