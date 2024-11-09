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時機敏感 賴總統出訪過境美？美學者態度保留

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰季相儒、華盛頓記者張文馨／連線報導
美選落幕，外界關注賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國。圖／聯合報系資料照片
美選落幕，外界關注賴清德總統是否出訪友邦順道過境美國。圖／聯合報系資料照片

美國大選落幕，賴清德總統是否出訪友邦並過境美國受到關注。據了解，國安外交團隊持續評估賴清德總統出訪事宜，「最佳方案」是訪問友邦並過境美國本土，但因明年一月前正值美國新舊政權交接期，我方的「理想」要成真並不容易；美國學者對此態度也保留，主因時機敏感，有人建議低調處理，也有人建議別這麼做。

總統府發言人郭雅慧表示，有關總統出訪規畫，如有相關安排，總統府會適時向國人報告說明。外交部長林佳龍前天則表示，「元首外交」出訪很重要，至於賴總統出訪順便過境美國是否屬實？他說「目前沒有這樣的規畫」。

賴總統五二○就任後，國安外交團隊依往例評估元首出訪友邦事宜，但因適逢美國大選，據了解，執政高層考量國際地緣政治情勢，以及執政初期應以內政為主，出訪事宜僅止於幕僚評估作業階段。

ＡＩＴ台北辦事處前副處長葛天豪強烈建議，前總統蔡英文或賴總統別在美國政權交接時刻訪美或過境美國。川普團隊要處理的事千頭萬緒，無論這件事是做對或做錯，都會被視為破壞穩定的舉動。

國民黨主席朱立倫在美選結束後，指派副主席夏立言與國際部主任黃介正訪美，兩人昨分別啟程前往紐約和華府。黃介正說，國民黨對美工作一直以來都是兩黨兼顧，作為國會最大黨，有責任與義務更瞭解台美關係，為台灣做出更好的政策貢獻。

出訪 團隊 美國大選

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