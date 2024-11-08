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40億美元客機訂單如保護費 賴士葆：台海戰事有保護？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
《路透》報導華航將耗資40億美元分別購買波音777X與空巴A350-1000，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。對此，華航回應，採購案將根據市場需求與企業發展規畫，以選擇最適合的機型。記者黃仲明／攝影
《路透》報導華航將耗資40億美元分別購買波音777X與空巴A350-1000，此舉被視為台灣迫切以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。對此，華航回應，採購案將根據市場需求與企業發展規畫，以選擇最適合的機型。記者黃仲明／攝影

美國總統當選人川普確定重新入主白宮，路透社報導，華航將簽訂一項總額可能達40億美元的長途客機訂單，由美國航太公司波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分。國民黨立委賴士葆說，總預算案卡關很久忽然解決，應是因應川普時代來臨，急需要保護費，總預算僵局要立刻處理，更多的保護費卻不能保證台海有戰事會得到保護。

賴士葆說，路透社報導，川普才剛當選，華航將採購美國波音與歐洲空巴共同拆分40億美元長途客機的訂單，路透社認為這是受到美國選舉的影響所致，解析台灣迫切以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。這則消息大家都不免會聯想到川普選戰過程提到的付保護費，台美沒有外交關係，但是台灣政策極度倚美親美，所以在川普勝選之後立即表態，採取比世界各國更快速的效率付保護費，儘管這只是小菜一碟。更詭異的是卡在立法院的總預算，6次闖關都失敗，行政院態度強硬寸土不讓，在川普當選之後忽然就解決了，應該是為了因應川普時代來臨，急需要保護費，總預算僵局要立刻處理。

賴士葆認為，川普當選，賴清德總統聽取國安報告表示，台灣得到美國跨黨派支持，所以不用擔心，對未來台美關係充滿信心。然而企業卻是悲觀的表示，台灣的好日子沒了，不只是川普的不確定性，更由於他再三強調的高關稅政策，對我們出口導向的國家就是一記重擊，不只是台積電可能被要求到美更大投資先進製程，其他高科技產業也會被要求赴美投資，整個產業鏈可能空洞化。

賴士葆提到，外交部長林佳龍說，「『讓美國再次偉大』不能沒有台灣」，林的話聽起來沒有違和，但是台積電的股價連動7成台股指數，諸多高科技產業被迫到美國設廠，幫助提升美國的就業率，台灣就會有被掏空的疑慮。

賴士葆指出，富士康2018年在美威斯康辛州動土，承諾要投資百億美元，創造1.3萬個就業機會，最後沒有兌現，在這次選戰中被民主黨稱為騙局，台商赴美投資的難度本來就很高，台灣也是苦主。

賴士葆強調，美國萊豬進口犧牲全民健康，蔡政府告訴民眾，為國家經貿利益，結果不管是CPTPP、FTA、或是台美21世紀貿易倡議都是渺茫又空洞。川普去全球化的保護主義，一切以美國利益優先。可以預知未來，除了增加天文數字的國防預算來展示自我防衛，並鼓勵更多的製造業赴美投資，更多的保護費卻不能保證台海有戰事會得到保護，因為川普不願意捲入他國戰爭的渾水，要結束俄烏戰爭就是最好的例子。

川普 美國 賴士葆

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