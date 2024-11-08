40億美元客機訂單如保護費 賴士葆：台海戰事有保護？

美國總統當選人川普確定重新入主白宮，路透社報導，華航將簽訂一項總額可能達40億美元的長途客機訂單，由美國航太公司波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分。國民黨立委賴士葆說，總預算案卡關很久忽然解決，應是因應川普時代來臨，急需要保護費，總預算僵局要立刻處理，更多的保護費卻不能保證台海有戰事會得到保護。

賴士葆說，路透社報導，川普才剛當選，華航將採購美國波音與歐洲空巴共同拆分40億美元長途客機的訂單，路透社認為這是受到美國選舉的影響所致，解析台灣迫切以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。這則消息大家都不免會聯想到川普選戰過程提到的付保護費，台美沒有外交關係，但是台灣政策極度倚美親美，所以在川普勝選之後立即表態，採取比世界各國更快速的效率付保護費，儘管這只是小菜一碟。更詭異的是卡在立法院的總預算，6次闖關都失敗，行政院態度強硬寸土不讓，在川普當選之後忽然就解決了，應該是為了因應川普時代來臨，急需要保護費，總預算僵局要立刻處理。

賴士葆認為，川普當選，賴清德總統聽取國安報告表示，台灣得到美國跨黨派支持，所以不用擔心，對未來台美關係充滿信心。然而企業卻是悲觀的表示，台灣的好日子沒了，不只是川普的不確定性，更由於他再三強調的高關稅政策，對我們出口導向的國家就是一記重擊，不只是台積電可能被要求到美更大投資先進製程，其他高科技產業也會被要求赴美投資，整個產業鏈可能空洞化。

賴士葆提到，外交部長林佳龍說，「『讓美國再次偉大』不能沒有台灣」，林的話聽起來沒有違和，但是台積電的股價連動7成台股指數，諸多高科技產業被迫到美國設廠，幫助提升美國的就業率，台灣就會有被掏空的疑慮。

賴士葆指出，富士康2018年在美威斯康辛州動土，承諾要投資百億美元，創造1.3萬個就業機會，最後沒有兌現，在這次選戰中被民主黨稱為騙局，台商赴美投資的難度本來就很高，台灣也是苦主。

賴士葆強調，美國萊豬進口犧牲全民健康，蔡政府告訴民眾，為國家經貿利益，結果不管是CPTPP、FTA、或是台美21世紀貿易倡議都是渺茫又空洞。川普去全球化的保護主義，一切以美國利益優先。可以預知未來，除了增加天文數字的國防預算來展示自我防衛，並鼓勵更多的製造業赴美投資，更多的保護費卻不能保證台海有戰事會得到保護，因為川普不願意捲入他國戰爭的渾水，要結束俄烏戰爭就是最好的例子。