杜絕綠電弊端 鄭麗君：擬改「公對公」模式簡化流程

綠能開發傳弊端，行政院副院長鄭麗君今天說，綠能開發程序繁瑣也產生弊端，行政院長卓榮泰已指示簡化流程，院內正研議綠能開發朝「公對公」模式調整，先由中央跨部會負起與地方政府協商溝通的責任，並進行地方諮詢，協商有共識後，再開放業者投資。

各國預計明年提出下一期2035年的第2版國家自定貢獻（NDC），總統賴清德日前表示，台灣也將在明年1月，下一次國家氣候變遷對策委員會時，提出台灣2032年的減碳新目標。

鄭麗君身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人，這次將以政策控路線，讓台灣乘上綠色浪潮。

鄭麗君今天接受中央社專訪時指出，世界與台灣都面臨水災、旱災、高溫等各種氣候變遷挑戰，台灣10月遇到3個颱風，還有許多強降雨釀災，政府因應氣候變遷除了淨零救地球，還要調適護台灣，推動系統性治水等作為。

鄭麗君說，針對新階段的淨零轉型行動計畫，專案小組正密集召開跨部會會議，透過由上而下、由下而上雙軌設定減碳目標，除要求部會針對能源、製造、運輸、農業、住商、環境等6大面向提出減碳行動計畫，再由專案小組導入淨零科技專家檢視部會目標，由上而下設定旗艦計畫，重新調整成更積極、更具突破性的減碳行動計畫，預計依氣候變遷因應法規範，在今年底提出，再送明年1月氣候變遷委員會討論後修正通過。

政府正在討論的減碳目標，關鍵之一是多元綠能戰略。鄭麗君提到，再生能源是最符合淨零轉型的能源，因此政府會持續積極發展太陽光電、離岸風電、地熱，也不會放棄小水力、生質能，還有氫戰略。

不過，檢調陸續查獲太陽光電、離岸風電弊案，更有媒體報導綠能外商自爆遭黑道勒索等事。鄭麗君對此主動表示，現行太陽光電跟離岸風電等推動的程序過於繁瑣、冗長，也衍生弊端，經卓榮泰指示後，專案小組正檢討流程，研擬重構機制，由中央跨部會負起與地方政府協商溝通的責任，並進行地方諮詢。

她說，未來綠能開發擬朝「公對公」模式，中央、地方必須善盡溝通，先行討論有關地目、場址，以及綠能與農漁業競合議題，讓開發協調、規劃到相當成熟且有共識的程度，再讓業者有所依循進行投資，藉此重構程序杜絕弊端、簡化流程；同時經濟部與法務部組成的「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，目前也已加強司法監控。

除此之外，鄭麗君說，離岸風電開發也必須從海域管理面向來切入，讓政府系統性掌握風場等情形。

鄭麗君提到，政府也相當看重地熱的潛力，台灣有不少深層地熱潛在場址，除中研院跟中油正在宜蘭探勘深層4000公尺的地熱外，未來政府將加速針對潛在場址先行探勘，再由民間產業加入開發，避免深度探勘的風險與成本讓業者卻步。

她也說，世界各國與台灣都以天然氣作為橋接能源，逐步透過增加天然氣機組，藉此減少燃煤，但政府仍透過碳捕捉、去碳燃氫等實驗計畫，期盼能進一步去碳化、低碳化，同時也不會放棄小水力、生質能或者是氫戰略等多元能源。

鄭麗君強調，再生能源推動必須穩健有序，且同時要搭配深度節能，提升能源效率以及推動儲能科技，增加能源韌性、削峰填谷，讓能源供應更穩定，整個能源二次轉型的圖像也會更為完整。