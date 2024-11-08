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黑熊學院發起接力護台灣 對國際傳遞台灣意志

中央社／ 台北8日電

中國對台文攻武嚇不斷，黑熊學院發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派接力護台灣」募資計畫，將透過接力行走、國際宣傳與數位知識傳播等方式，凝聚台灣多數民眾的意志。

黑熊學院今天發布新聞稿指出，執行長朱福銘表示，發起募資計畫與行動的原因，是黑熊學院曾在去年底進行民調，詢問民眾若台海發生戰爭，是否願意積極抵抗或選擇投降，結果顯示有52%的台灣人願意積極抵抗，而選擇投降者僅25%，超過半數的民眾願意捍衛家園。

朱福銘說，黑熊學院走出教室，以群眾行動來向國際展現台灣的意志，告訴社會和國際，「台灣主站派」才是多數。

黑熊學院說明5項行動計畫，分別為接力護台灣、終點千人排字大遊行、向國際發聲：爭取盟友支持、海外宣傳：美日合作宣揚台灣韌性、自由知識傳播：數位平台助民防教育等5項行動。

針對接力護台灣的行動，黑熊學院指出，將於11月30日出發，從高雄走到台北，歷時9天完成380公里接力行走。此行將途經13個縣市，並串聯超過50組民間隊伍，凝聚台灣各地「主站派」，昨天開放報名後，短短12小時已超過300人響應。

募資 台灣人 民防

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