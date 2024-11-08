陸配李貞秀能否遞補立委 內政部：凡有外國籍應放棄

民眾黨不分區立委名單中的李貞秀可能成為首位陸配立委。內政部今天表示，根據國籍法，中華民國國民兼具外國國籍者，擬擔任公職者應於就職前辦理放棄外國國籍，凡擔任中華民國公職，均應遵守國籍法規定。

排名民眾黨不分區第15名的李貞秀目前在民眾黨團總召黃國昌辦公室擔任助理，由於民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首位陸配立委。

內政部今天透過新聞稿表示，有關國民擬擔任公職相關規定，國籍法第20條已明文規定，中華民國國民兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，此規定是為確保中華民國國民擔任公職者，負有國家忠誠義務。

內政部重申，為避免國民兼具外國國籍者，擔任民選公職人員情事發生，已於民國98年3月30日函請各級民意機關及縣市政府，於就職前告知，如兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件；簡言之，凡具有中華民國國籍以外國籍，均應放棄。