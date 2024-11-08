斷言川普可保台海四年無戰火 學者：策略是制台友中

川普明年1月20日重新入主白宮，美中台將迎新局。美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今日表示，川普上任可保台灣四年無戰爭，但策略是「制台友中」，他斷言，半年至一年內，川普將與習近平見面。

立法院副院長暨啟思民本基金會董事長江啟臣今日領銜舉辦「啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」，翁履中分享於美國當地的第一手觀察。

翁履中直言，川普上任保台灣四年沒戰爭，這是確定結論，川普不會讓戰爭發生，但不會讓戰爭發生有個但書，不讓戰爭發生的策略是「制台友中」，需要的時候是壓制台灣，而不是壓制中國。川普的印太戰略是經濟大戰，不是軍事大戰，軍事國防會提升，但會扯到國防工業。川普第一任可以派人去暗殺伊朗要角，但不會戰爭。美國軍售會繼續賣，但軍售內容會有差距，不見得是台灣要的或軍火商想推的。

翁履中認為，外交上，要制台的動作可以很多，政治象徵意義的事情可以做很多，政府高官包括賴清德總統要出訪過境很重要，過境的是夏威夷、加州還是華府？政治意涵很重要，賴清德未來過境如果只能過境夏威夷，或甚至更慘的是過境阿拉斯加？

翁履中分析，川普想要做的事情是跟中國談個「大交易」，川普說「習近平是了不起的領導人，可以控制14億人口」，或稱台灣偷了美國的晶片業，這都在營造氛圍。他斷言，半年到一年內，川普就會跟習近平見面提出方案，北京接受與否不知道，但這過程中，川普就會運用手腕調整對台關係，完全取決於北京如何回應。

翁履中提到，對外政策部分，川普上任後，要煩惱的是印太經濟框架（IPEF），但川普上任後，可能很快就沒有了。川普的「美國再次偉大」會專注在經濟部分，為何川普一定要讓美國再次偉大？川普只能再做4年總統，川普身上有34件案子，4年之後如果他做不好的話，誰能夠保他？如果不是副總統當選人范斯接任，誰能保他？共和黨的思維是，美國現在很強，綜合國力仍然是世界第一，為何不利用現在的世界第一，壓制讓所有盟友，讓其俯首稱臣？