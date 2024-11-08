陳其邁赴立院未能發言批「莊孝維」柯志恩：看到他也驚訝

財劃法爭議未休，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今天在黨部開記者會，針對日前市長陳其邁前往立法院財委會3分鐘就散會，陳批「莊孝維」一事，柯志恩表示，據她了解，列席名單原為高市財政局長陳勇勝，看見陳市長也覺得非常驚訝，可能要去查溝通過程。

高雄市長陳其邁11月6日北上立法院財委會針對財劃法表達意見，不過會議只進行3分鐘就散會，沒有發言機會，陳其邁步出立法院後很不滿，痛批「莊孝維」。

立委柯志恩表示，她今天有特別問立委陳玉珍，的確在公文內有加邀請台北市政府、桃園市政府等22縣市政府的人列席，其中11月4日、6日及7日的委員會都有增列，依據11月6日所得到的訊息，高雄條列的列席名單有兩人，上午財政局長陳勇勝、下午副局長黃淑貞，至於陳市長周三出現，「說實在的，可能要去問一下當初是誰告訴他，如何跟召委陳玉珍溝通的，我看見他，我也覺得非常驚訝」。

柯說，增列是有，但只有寫各22縣市政府列席者名字，高雄回報2人，上下午各1個，陳市長應該有點不爽，但是他應該要去問一下，到底是誰跟他直接溝通，說好像非他不可，這部分他要自己去問，跟召委之間是如何溝通的。