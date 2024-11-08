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淘寶廣告爭議 邱垂正：由主管機關數發部調查

中央社／ 台北8日電
中國大陸跨境電商淘寶被控在台違法刊登廣告。陸委會主委邱垂正表示，業務主管機關為數發部，其應本於職權進行必要的行政調查。聯合報記者陳政錄／攝影
中國大陸跨境電商淘寶被控在台違法刊登廣告。陸委會主委邱垂正表示，業務主管機關為數發部，其應本於職權進行必要的行政調查。聯合報記者陳政錄／攝影

中國大陸跨境電商淘寶被控在台違法刊登廣告。陸委會主委邱垂正表示，業務主管機關為數發部，其應本於職權進行必要的行政調查。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正8日下午出席第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，他於會後受訪做出上述表示。

邱垂正指出，關於這部分的業務主管機關是數位發展部（數發部），其應本於職權進行必要的行政調查。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋與經濟民主連合智庫召集人賴中強今天在立法院舉行「違法淘寶禍害台灣、三次撤資死灰復燃」記者會。

賴中強表示，淘寶於台北捷運刊登廣告違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）。沈伯洋認為，相關單位應告知民眾使用淘寶恐有個資風險。

淘寶今天發出聲明回應，致力於遵守適用的台灣法律規範，努力保障用戶權益和提升購物體驗。

淘寶說明，2018年經主管機關核准成立在台合法運營陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，可在台進行品牌行銷推廣業務。

主管 淘寶 邱垂正

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