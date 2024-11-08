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貼截圖稱葛斯齊「自爆瞎掰」 王定宇酸造假太容易

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

狗仔葛斯齊爆料，民進黨立委王定宇曾私下帶美女見前總統蔡英文，並拿出截圖指疑似王定宇傳給美女的曖昧訊息，王定宇揚言提告。王定宇今天在臉書貼出一張截圖指出，有葛斯齊的朋友看不下去，截了葛斯齊對話證明葛造假。王定宇乘機酸，這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法。

葛斯齊指出，王定宇曾帶一位女子與前總統蔡英文聚會；接著又爆料約在今年7月晚上11時左右時，王定宇曾傳訊給老婆以外的另一位女性：「我想要妳」，暗指兩人關係不單純，希望王定宇出面說明。

王定宇上午回嗆，這種愛鬼扯的東西就去法院吧，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔」。

王定宇下午則公布疑似葛斯齊的對話截圖，只見疑似是葛斯齊的頭像在當中表示「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的」。王定宇說，他不知道截圖是否為真，因為這種截圖太容易造假，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分。這種低劣手法就去法院好好說清楚。

王定宇 葛斯齊 蔡英文

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