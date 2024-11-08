韓國瑜：擔心兩岸關係變鏈球狀 台灣被迫統獨二選一

川普確定重返白宮，立法院長韓國瑜今表示，台灣安全有4隻腳，兩岸關係像3個圖形，他最擔心兩岸關係變成鏈球狀，被迫統獨二選一，希望中間穩定力量即中華民國正統力量持續壯大存在，狗骨頭形狀是最佳選擇，中華民國堅定存在、屹立不搖。

立法院副院長江啟臣今日領銜舉辦「啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」，韓國瑜前來致詞。

韓國瑜表示，世界各國領袖、企業家、精英都在研判美國總統大選後的變化，江啟臣已經觀察到了，他個人觀察，一張桌子是4隻腳，台灣安全是4隻腳，第一隻腳是維護好中華民國，第二隻腳是維護好自由民主制度，第三隻腳是維護好美台關係，第四隻腳是維護兩岸和平，安全的第三隻腳跟第四隻腳像麻花一樣串在一塊而連動，川普當選後，第三個安全跟第四個安全會不會有糾葛，值得觀察，他沒辦法給答案，畢竟是韓院長不是韓半仙，無法算命。

韓國瑜表示，應該要特別注意副總統當選人范斯，范斯才40歲，成長過程艱辛，父母親離異，母親吸毒，已經走到人生完全沒有方向時去當兵，改變了命運，讀大學後再拿到博士學位。如果共和黨這個體制有卓越表現，對台灣、對世界各國的挑戰絕對不是4年，可能是4加8年共12年，共和黨連續推進12年，美國是否走孤立路線、美國優先的路線，對世界格局影響，對亞洲特別東北亞的影響，更重要的是對安身立命的台灣的影響。

韓國瑜提到，兩岸關係像3個圖形，過去海峽兩岸像橄欖形，兩頭尖、肚子大，肚子大是中央政府一錘定音，兩個尖尖的，一邊是老台獨，可能是滿門抄斬；一邊是搞統一，可能是打得滿地找牙，沒有任何雜音。到了70年代，變成狗骨頭形狀，獨的聲音出現，統的聲音也出現，自從黑名單解禁後，所有黨外、支持台獨的可以回到台灣，另外是開放老兵探親，解除黨禁、報禁。

韓國瑜指出，他現在最擔心的是第三種圖形變化，第三種圖形會為台灣帶來浩劫，就是鏈球形狀。奧林匹克比賽丟鏈球，兩個球體特別大，中間細細一條，逼台灣人民只能二選一，沒有中間穩定的力量，不選獨就必須選擇統，沒有第三種選擇，可能帶來全面危險。這次國慶，他欣見賴清德總統喊「中華民國，生日快樂」，也把中華民國元素導入，希望中間穩定力量即中華民國正統力量持續壯大存在。

韓國瑜坦言，「我們已是太陽西下，年輕人生命像朝陽一樣，很多東西未來可以一點一滴看到，生命非常美好，我們希望像老牛一樣，看到太陽下山，主人不用打我，我們自己會耕田，老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄，希望安定繁榮、人民安居樂業的土地跟國家交到下一代，我個人非常急跟憂慮」。

韓國瑜表示，未來海峽兩岸變化，他提供3個圖形參考。如何能穩定，狗骨頭是最佳選擇，中華民國堅定存在、屹立不搖，獲得2300萬台灣人認同，獲得4000萬以上華人同胞認同，比什麼都重要。

韓國瑜強調，「我跟副院長（指江啟臣）合作，就像將來川普跟范斯合作，他們是合作無間、愉快，總統對副總統高度授權，像我跟副院長這樣搭配」？還是兩個人老死不相往來，跟當海軍一樣，當了副總統後，副總統就不見了？如果合作無間，對副總統高度授權，兩個拳頭變成一個拳頭，美國可能又是不同風貌。他跟副院長搭配非常好，兩個拳頭變成一個拳頭，副院長是美國國際關係博士，有深厚學養，未來前途看好，對國家憂慮，充滿責任感，謝謝副院長舉辦今日座談會。