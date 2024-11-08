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王金平：把握兩岸民間交流 冷卻爐火「防溫水煮青蛙」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前副總統呂秀蓮（左起）、蕭萬長、立法院前院長王金平上午出席「第三屆中道高峰會」。記者蘇健忠／攝影
前副總統呂秀蓮（左起）、蕭萬長、立法院前院長王金平上午出席「第三屆中道高峰會」。記者蘇健忠／攝影

立法院前院長王金平今天出席「第3屆中道高峰會」，以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說。談及兩岸關係時，王金平表示，我們應該把握大陸對兩岸民間交流仍然維持開放態度的時候，發揚小國的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。

王金平表示，王道的來源在中國歷史上相當的悠久，它的核心是以道德與倫理為基礎，實現國家的治理，強調政治要走中道、社會要走公道。今天是民主時代，王道以現在的觀點來說，自然不再是作為一個君王者的道理，而是治理國家的理則。以孟子的學說來看，兩岸間應走的王道，應是「為仁者為能以大事小，為智者為能以小事大」。

他表示，對台灣而言，萬變不離其宗的硬道理，就是證明在強權博弈情況下，作為勢力比較弱小的一方，強刷存在感，硬把各界的注意力導向自己，實在是沒有必要的舉措。台灣最好的適應方式，就是師法前人韜光養晦的智慧，和大陸在和平穩定的狀態下向前推進發展。

王金平提到，這次美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗試圖通過講述自己的經濟願景來吸引中間選民。台灣選舉中經常有人主張，影響選舉最大就是中間選民。由於中間選民的存在，使得無論哪個政黨上台執政，都無法採用過於偏激的路線跟做法，溫和路線將持續較長一段時間。

但王金平也說，與其不切實際期待讓中間選民替社會決定未來、政府應設法讓法規的制度與資源分配的天平不朝一端過度的傾斜，不如務實的重視這些利益團體，是否擁有對稱的資源與力量，在公平制度下競爭。

兩岸關係 王金平

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