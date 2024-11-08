公平會人事同意權案 立院付委審查

身兼民進黨主席的賴清德總統，日前才令全黨「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，但高雄市、台南市初選提前開打之勢已不可擋。民進黨人士表示，黨中央近來已逐漸收攏各縣市意見，多數都主張或建議提前初選。民進黨人士說，雖然南二都初選打得火熱，占盡版面，但民進黨2026重中之重的選區，並非聚焦南二都，而是鎖定要收復新北市、宜蘭縣、新竹市三縣市，背後更牽動黨內派系山頭合縱連橫…

2024-11-08 14:30