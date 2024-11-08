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影／綠委揭淘寶「養套殺」策略 破壞市場秩序與經濟

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委林楚茵（中）、沈伯洋（右），以及台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（左）今天舉行記者會，批評淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林楚茵（中）、沈伯洋（右），以及台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（左）今天舉行記者會，批評淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境。記者潘俊宏／攝影

大陸電商所創造的「雙十一」購物活動，台北捷運驚見淘寶優惠活動廣告，民進黨立委林楚茵、沈伯洋，以及台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今天舉行記者會，批評淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境，主管機關應嚴查是否違法及重視個資保護。

林楚茵表示，淘寶來台遭主管機關三度宣布違法而撤資，如今死灰復燃再度入侵台灣，大陸淘寶平台透過國家補助用免運及低價等手段，吸引台灣消費者，養大消費者，並取得消費者信用卡等個資，有可能讓個資外洩落入詐騙集團手中，也逐步影響台灣市場價格，破壞市場秩序並迫使其他電商無法生存，台灣在網路監管上的自由開放，成了大陸電商滲透的通道，反而大陸的經商環境容不下外來者進入，這樣的不對等經商環境已經迫使歐美正視，是否要以關稅等手段加以遏止，台灣的主管機關更應嚴查是否違法。

林楚茵 淘寶 電商

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