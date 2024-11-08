訪星展開人文科技對話 國民黨期待青年創造「革命性」影響

KMT Studio青年團昨展開於新加坡參訪第二日行程，國民黨表示，團員參訪同德書報社，走訪新創基地，除了認識當年南洋華僑社群對革命的付出之外，也瞭解了新加坡政府如何鼓勵新創，國民黨期待青年世代運用科技，替未來創造「革命性」的改變。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，同德書報社正是國父孫中山在革命之初於南洋倡議創立的組織，致力傳播與深化民主思想，成為革命的籌措基地之一。其中，社長與團員們分享國父親提之「同德書報社」匾額更曾經為了躲避殖民者破壞，曾以桌板形式掩護保存，經由許多歷史分享讓團員們更理解當年海外華僑為了傳承「自由、民主、博愛」思想的不易與艱辛，令人感佩。

鄧凱勛指出，KMT Studio召集人、立委葛如鈞非常重視青年新創產業；當訪團走訪 Block 71時，發現其運用舊建物轉型改造為新創團隊辦公空間；而歷年來Block 71也陸續新增六個街區作為新創車庫，擴大新創團隊一起協作、媒合資源的機會。

鄧凱勛說，新加坡能成就相對成熟的新創生態系，可看政府對積極培育新創社群的用心。國民黨同樣認為，新創是國家產業的未來，也是青年改變世界的機會，期待將此次的見聞能啟發青年世代運用科技，替未來創造「革命性」的改變。

國民黨副發言人康晉瑜指出，強化與世界上的民主國家政黨互動是國民黨一貫的目標；此行訪團成員與德國艾德諾基金會對談，除了討論民主制度如何從教育著手深化外，也以德國的聯合政府經驗為例，分享政黨彼此合作、包容、妥協的重要性，而聯合政府又如何成為可能，啟發青年對台灣政治發展的反思。

康晉瑜強調，朱主席特別關注此次青年參訪行程，尤其今年適逢國民黨建黨130周年黨慶。130年前，許多青年世代熱血革命、改變國家；130年後，他們同樣期待青年能運用國際視野、科技知識、民主反思為替國家帶來「革命性」的改變。

康晉瑜說，國民黨孕育於世界，在朱主席領導的「親美、友日、和陸」的國際兩岸外交路線之下，持續深耕、培養與世界民主國家的深厚情誼，這也正是今日副主席夏立言與國際部主任黃介正啟程前往訪美的重要目標，不論是在美國或是新加坡，國民黨致力傳承、拓展跨世代的國際外交情誼。

此次參訪團中成員包含，國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、康晉瑜、青年團總團長黃騰憲、青年團幹部以及優秀遴選之年輕學子共20人。