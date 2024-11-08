藍綠火爆互嗆一擁而上 卓榮泰視察中火致詞被打斷

台電台中電廠二期燃氣環評引發地爭議，行政院長卓榮泰今視察中火。他在致詞時，一度被打斷，台下的藍綠市議員紛紛上前對峙，並喊出「空頭支票」、「不給承諾」、「支持台電，不要政治操作」、「讓院長把話講完」，場面火爆。

卓榮泰承諾，等到2032年中火完成4部燃氣機組，「我向大家保證，會重新檢討剩下6部燃煤機組存廢問題」，2034年前中火完全無煤發電。

卓榮泰今到中火視察，藍綠議員都動員，台下的國民黨市議員紛紛喊出「空頭支票」、「加速停煤」、「不要用肺發電」、「不給承諾」等，民進黨市議員則高喊「支持台電，不要政治操作」，「不要再作秀了」「支持增氣減煤，不要暴力」、「讓院長把話講完」。

卓致詞一度被打亂，藍綠議會黨團幹部還出面，約束議員冷靜，結果藍綠議員全部一擁而上，雙方對峙，各自舉起白字報喊訴求，場面很火爆。

藍綠分別推派國民黨團書記長黃馨慧、民進黨市議員張家銨發聲。黃馨慧說，台電為什麼這麼忙、做這麼多事？我們都是受害者，是能源政策錯；黨團訴求，為何中火燃氣增加，卻不在二期燃氣機組計畫的環評書上載明減煤數量、這四部燃氣機組上線後，何時拆煤？中火2028年就可以無煤，為何要拖那麼久？用文字讓我們安心。

張家銨說，她和曾威是大肚、龍井區選出市議員，地方訴求為趕快增加燃氣機組，有效減煤，能源政策為盡速減煤，台電和卓榮泰剛剛都清楚說明減煤時程，如果這麼明確知道減煤期程，感謝卓與經濟部長郭智輝、台電對台中鄉親說清楚、講明白，不清楚國民黨團要表達的意見。