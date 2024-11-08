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影／空勤總隊成立20周年 賴清德：人民重要的慈航天使

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，賴清德總統（左二）向直升機揮手致意。記者黃仲裕／攝影
空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，賴清德總統（左二）向直升機揮手致意。記者黃仲裕／攝影

空勤總隊今天在台中航空站旁的第二大隊舉行成立20周年慶祝活動，賴清德總統出席並表示，未來政府會持續支持空勤總隊讓救援量能更強大，針對海豚機隊核定性能提升計畫，明年開始執行，升級後的海豚直升機，可以和黑鷹直升機搭配，確保高、低空的各類救援任務，都能安全、有效執行。

賴總統致詞時指出，過去20年來，空勤總隊累計出勤接近3萬架次、救援人數超過8千人，是國家與人民重要的「慈航天使」。總是無畏風雨，以專業和效率，完成各項艱鉅任務，他要代表全體國人，向每一位辛苦的空勤人員，致上最高的敬意和感謝。空勤總隊的成立，是政府完成現代化立體災難救援能量的重要里程碑，肩負了空中救災、救難、救護、運輸，及觀測偵巡等5大任務。

賴清德到場時，參與了空勤總隊的歡迎儀式，機隊編隊從上方飛過致意，賴總統也揮手向飛行員和機組人員致意；空勤人員則在現場展示裝備中，向賴總統介紹黑鷹直升機性能，賴總統最後登上直升機向眾人揮手致意。

空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，民眾搶拍直升機飛行畫面。記者黃仲裕／攝影
空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，民眾搶拍直升機飛行畫面。記者黃仲裕／攝影
空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，賴清德總統（左二）到場祝賀。記者黃仲裕／攝影
空勤總隊在第二大隊舉辦成立20周年慶祝活動，賴清德總統（左二）到場祝賀。記者黃仲裕／攝影

空勤總隊 黑鷹直升機

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