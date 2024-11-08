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葛斯齊貼「我想要妳」截圖 王定宇再嗆告：鐵定造假

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
狗仔葛斯齊表示，手上有民進黨立委王定宇「退選等級爆料」，今天更貼出疑似王定宇傳給某人的「我想要妳」截圖，希望他不要再避重就輕。王定宇再度發文回應：「鐵定造假」。圖／取自王定宇臉書
狗仔葛斯齊表示，手上有民進黨立委王定宇「退選等級爆料」，今天更貼出疑似王定宇傳給某人的「我想要妳」截圖，希望他不要再避重就輕。王定宇再度發文回應：「鐵定造假」。圖／取自王定宇臉書

狗仔葛斯齊表示，手上有民進黨立委王定宇「退選等級爆料」，今天更貼出疑似王定宇傳給某人的「我想要妳」截圖，希望他不要再避重就輕。王定宇再度發文回應：「鐵定造假」。

葛斯齊表示，王定宇曾帶一位女子與前總統蔡英文聚會；接著又爆料約在今年7月晚上11時左右時，王定宇曾傳訊給老婆以外的另一位女性：「我想要妳」。這句話的意義不言而喻，一般普通男女友誼之間根本不可能說出這句話，希望王定宇可以正面回應，講這句話的動機和對象。

王定宇臉書貼出一張在開會的照片，回應自己一心忙工作、審預算，「喔…另外那個最弱狗仔拿出的東西，我只能說…『鐵定造假』，至於是他被騙被利用，或是自己造假，就不要浪費大家的寶貴時間，造謠仔就去法院講吧！」態。

狗仔葛斯齊表示，手上有民進黨立委王定宇「退選等級爆料」，今天更貼出疑似王定宇傳給某人的「我想要妳」截圖，希望他不要再避重就輕。王定宇再度發文回應：「鐵定造假」。圖／取自葛斯齊臉書
狗仔葛斯齊表示，手上有民進黨立委王定宇「退選等級爆料」，今天更貼出疑似王定宇傳給某人的「我想要妳」截圖，希望他不要再避重就輕。王定宇再度發文回應：「鐵定造假」。圖／取自葛斯齊臉書

王定宇 葛斯齊

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