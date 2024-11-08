淘寶違規刊登廣告 綠委揭露養、套、殺滲透台灣手法

中國淘寶平台三度遭主管機關認定違反規定要求撤資，隨著「雙十一」購物活動將至，中國淘寶在台死灰復燃，民進黨立委林楚茵、沈伯洋今天揭露淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，並有蒐集個資疑慮，呼籲主管機關加強監管，以保障台灣市場秩序與個資安全。

中國淘寶遭主管機關要求撤資後，近期死灰復燃，再度入侵台灣，對於台灣本土產業、中小店家、個資安全及國家安全等，皆將帶來重大衝擊。台灣經濟民主連合、林楚茵、沈伯洋今天舉行記者會，揭發此事違反兩岸人民關係條例，以及涉及違法廣告之處。

林楚茵指出，中國淘寶平台利用免運補助等誘因，吸引台灣消費者大肆購買廉價中國商品。這些優惠表面上看似便宜實惠，但其實暗藏養套殺的策略，一步步操控台灣的商品定價權，嚴重破壞我們的市場秩序與經濟環境。

林楚茵說明養套殺方式，「養」是用廉價商品和補助吸引消費者，隨後的「套」則是套出消費模式後讓消費者對平台產生依賴，也套出消費者個資讓個人信用外洩及國家安全都受到威脅，最後「殺」的階段則是藉由壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者和商家都付出更高的成本。

沈伯洋表示，淘寶自2008年第一次假以新加坡商來台灣設立分公司後，持續不斷以不同的手法想要進入台灣市場，且明顯沒有要遵守台灣對中資來台相關規範的意思，2015年投審會對其開罰並命撤資；2019年以「授權」英商克雷達的方式在台經營「淘寶台灣」，也被投審會開罰命撤資。淘寶來台設立分公司以及借殼公司總共四次，其中就有兩次因為違反大陸地區人民來台投資許可辦法及兩岸人民關係條例受到投審會開罰並命撤資。

沈伯洋提醒，國人使用淘寶應用程式購物時，購物習慣或內容都會被蒐集，而這些資料可能被有權限的中國工程師存取的問題，安裝在手機上的應用程式更有機會取得國人手機上的資料。淘寶畢竟還是中國的電商，依照中國的情報工作法如果中共要求淘寶交出特定人的資料是無法拒絕。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，中國淘寶電商未獲許可來台營業，卻在台北捷運車站卻大喇喇刊登「都是淘寶免運惹的禍。全站免運」等促銷廣告，已經明顯違法，數位發展部應對台北捷運開罰，並查明中間廣告代理商一併開罰。