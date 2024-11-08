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爆大陸挖台醫護人才 立委陳菁徽：人民健康被政府擺爛

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
立委陳菁徽指出，對岸積極招攬台灣護理人才，反觀國內，衛福部原本承諾給白班護理人員的津貼一再跳票。圖／陳菁徽提供
立委陳菁徽指出，對岸積極招攬台灣護理人才，反觀國內，衛福部原本承諾給白班護理人員的津貼一再跳票。圖／陳菁徽提供

台灣面臨醫護人力荒，傳出中國大陸祭出「惠台政策」，提供高額獎金吸引國內護理人員。立委陳菁徽指出，對岸積極招攬台灣護理人才，反觀國內，衛福部原本承諾給白班護理人員的津貼一再跳票，從今年延到明年。這些等待不到實質改善的護理人員，乾脆選擇到待遇更好的地方發展，對政府失望透頂。

中國近日公布的「惠台政策」，每年將提供240個護理職缺，並為曾在養老機構服務者提供額外補助，每年最高4.5萬元台幣，讓醫界憂心護理人力不僅流失於國內，還可能外流至其他國家與地區。

陳菁徽指出，根據衛福部數據，全國護理人員空缺率高達6.5%，離職率攀升至11.7%。陳菁徽說，醫事人員薪資待遇低、工作環境惡劣，加上面對部分病人與家屬的言語甚至肢體暴力，護理人員的基本尊嚴無法獲得保障，離職潮無法避免。

部分私立醫院已率先提高護理人員薪資，但整體而言，政府在增強健康投資方面卻明顯落後。根據台大教授詹長權研究，我國2022年經常性醫療保健支出僅503億美元，遠低於OECD平均的2040億美元。明明需要額外投入700億元才能達到健保點值0.95的目標，卻僅編列300多億，最後恐怕又要靠違法攤扣與惡意核刪達成預算平衡。

陳菁徽認為，我國不應在口號治國，狂喊健康台灣無濟於事，健保點值沒有保障、醫事人員出走，目前這樣的擺爛政策，將使護理人力進一步外流，嚴重影響全體國民健康，更讓賴清德總統所提出的「健康台灣」願景成為空談。

陳菁徽呼籲政府，應即刻針對護理人員薪資、職場環境及人身安全進行全面改革，透過增加公共健康支出，挽回醫護人才的信心與留任意願，確保國人的基本就醫權利。

健保點值 薪資 醫護人員 陳菁徽

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