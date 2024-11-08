快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

聽新聞
0:00 / 0:00

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人葛斯齊發文，暗指王定宇與某位女性關係不單純，遭王回嗆法院見。圖／聯合報系資料照、王定宇提供
資深媒體人葛斯齊發文，暗指王定宇與某位女性關係不單純，遭王回嗆法院見。圖／聯合報系資料照、王定宇提供

媒體人葛斯齊日前在社群媒體表示，握有民進黨立委王定宇「退選級爆料」，並建議王妻李淑吟查一查丈夫的手機LINE訊息，搜尋「我想要」3字。王定宇發文回應，批葛鬼扯等著法院見。葛斯齊今（8）日再貼出一張寫著「我想要妳」的LINE訊息擷圖，希望王定宇能解釋「發給了哪位姑娘？」。

擁有「最強狗仔」稱號的資深媒體人葛斯齊7日在臉書發文，直接槓上民進黨立委王定宇，直言：「人說舉頭三尺有神明，想說撒謊前，別忘了上有老天還有狗仔及孩子們都在看」，並對王妻李淑吟喊話，「李女士您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？」透露王定宇曾邀約某位女性前往與蔡英文見面，還被蔡笑虧帶這麼貌美的助理。葛斯齊表示，「其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」暗指王與該女子關係不單純。

葛斯齊還建議李淑吟，如果到現在還不清楚他在說什麼，不妨在經過王定宇的允許之下，查看一下丈夫的手機LINE訊息，並以「我想要」3字搜尋，就能明白他在說些什麼了。而且，葛還相當有自信地說，如果搜不到訊息，那肯是被王定宇刪掉了，要王妻別擔心，「刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟」，現在只是前菜一碟。

立委王定宇在知悉爆料後同樣在社群媒體回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

對此，葛斯齊今日再發文，貼出一張LINE頭像顯示人物為王定宇的訊息擷圖，內容寫著「我想要妳」，並嗆聲王定宇「自己做了什麼事還要浪費司法資源，法院太慢了，我將喚起你美好回憶！別忘了你是立法委員不是藝人，是官耶！」。

王定宇 葛斯齊

相關新聞

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

媒體人葛斯齊日前在社群媒體表示，握有民進黨立委王定宇「退選級爆料」，並建議王妻李淑吟查一查丈夫的手機LINE訊息，搜尋「我想要」3字。王定宇發文回應，批葛鬼扯等著法院見。葛斯齊今（8）日再貼出一張寫著「我想要妳」的LINE訊息擷圖，希望王定宇能解釋「發給了哪位姑娘？」

淘寶違規刊登廣告 綠委揭露養、套、殺滲透台灣手法

中國淘寶平台三度遭主管機關認定違反規定要求撤資，隨著「雙十一」購物活動將至，中國淘寶在台死灰復燃，民進黨立委林楚茵、沈伯...

診所牙科處方箋只寫「成分名」試辦喊卡！健保署曝考量

衛福部健保署原定今年10月起，推動牙科診所處方標示藥理成分，除非註明不可替代，社區藥局的藥師可依處方成分及其專業推薦民眾...

陳永康負傷出席院會 立院同仁送花、院長韓國瑜致意

高齡73歲的曾任海軍司令的國民黨立委陳永康，6日在立院財政委員會6日審查「財劃法」部分條文修正草案時，因朝野立委肢體衝突...

綠委指中國啤酒傾銷攻台 籲政府重視

民進黨立委徐富癸、郭國文、鍾佳濱與台灣釀酒商協會今天舉行記者會，指出中國製啤酒在政府透過補貼扶持下以低價攻占台灣市場，打...

爆大陸挖台醫護人才 立委陳菁徽：人民健康被政府擺爛

台灣面臨醫護人力荒，傳出中國大陸祭出「惠台政策」，提供高額獎金吸引國內護理人員。立委陳菁徽指出，對岸積極招攬台灣護理人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。