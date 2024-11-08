爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

媒體人葛斯齊日前在社群媒體表示，握有民進黨立委王定宇「退選級爆料」，並建議王妻李淑吟查一查丈夫的手機LINE訊息，搜尋「我想要」3字。王定宇發文回應，批葛鬼扯等著法院見。葛斯齊今（8）日再貼出一張寫著「我想要妳」的LINE訊息擷圖，希望王定宇能解釋「發給了哪位姑娘？」。

擁有「最強狗仔」稱號的資深媒體人葛斯齊7日在臉書發文，直接槓上民進黨立委王定宇，直言：「人說舉頭三尺有神明，想說撒謊前，別忘了上有老天還有狗仔及孩子們都在看」，並對王妻李淑吟喊話，「李女士您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？」透露王定宇曾邀約某位女性前往與蔡英文見面，還被蔡笑虧帶這麼貌美的助理。葛斯齊表示，「其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」暗指王與該女子關係不單純。

葛斯齊還建議李淑吟，如果到現在還不清楚他在說什麼，不妨在經過王定宇的允許之下，查看一下丈夫的手機LINE訊息，並以「我想要」3字搜尋，就能明白他在說些什麼了。而且，葛還相當有自信地說，如果搜不到訊息，那肯是被王定宇刪掉了，要王妻別擔心，「刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟」，現在只是前菜一碟。

立委王定宇在知悉爆料後同樣在社群媒體回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

對此，葛斯齊今日再發文，貼出一張LINE頭像顯示人物為王定宇的訊息擷圖，內容寫著「我想要妳」，並嗆聲王定宇「自己做了什麼事還要浪費司法資源，法院太慢了，我將喚起你美好回憶！別忘了你是立法委員不是藝人，是官耶！」。