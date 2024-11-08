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陸配李貞秀嗆裁撤陸委會 吳思瑤批還沒就任立委就學壞

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委排名第15名的大陸籍配偶李貞秀，未來有可能接任立委，陸委會強調「公職不能有雙重國籍」，李貞秀嗆陸委會應該先裁撤。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，還沒就任立委就開嗆國家法律、要推翻國家法治，還沒當立委就學壞了，不樂見這樣的情況。

民眾黨不分區立委有2年條款，就任滿2年後將辭職，由不分區後續排名遞補；排名第15名的李貞秀近期先擔任立委黃國昌助理，為遞補立委提前準備。不過，陸委會指出，依據國籍法，公職不能有雙重國籍。李貞秀則回嗆，中華民國憲法並不承認中國是國家，要她放棄中國籍在邏輯上不合理，政府此舉是在打壓陸配、歧視新住民。

吳思瑤表示，這位可能繼任立委的民眾黨代表，還沒就任就開嗆國家法律、要推翻國家法治，國籍法規範擔任台灣公職不得有雙重國籍，未指涉特定對象跟國籍，怎麼會嗆說要修憲，還沒上任立委就替共產黨講話，還開嗆要撤掉陸委會，就算擔任立委，立委再大也不能做違憲、違法的事情，還沒當立委就學壞了。

民進黨立委王定宇也說，在台灣依法擔任公職不能有雙重國籍，吳欣盈就任立委必須出具放棄美國國籍證明文件、蕭美琴在2002年也一樣放棄美國國籍，立法院不分黨派的幾位新住民立委一樣要出具放棄雙重國籍文件。

王定宇批評，這位可能擔任台灣的不分區立委，陸委會只不過依法說明不能有雙重國籍，就嗆聲要廢掉陸委會？王定宇說，他贊成廢掉陸委會，業務併入外交部，理由顯然跟民眾黨中配代表不一樣。

國籍 民眾黨 陸委會

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