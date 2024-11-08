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明年親授課有弦外之音？王金平：依舊支持盧秀燕選主席

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕的動向備受關注。立法院前院長王金平今天表示，他還是支持盧秀燕選主席，「講過的話要算數」。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕的動向備受關注。立法院前院長王金平今天表示，他還是支持盧秀燕選主席，「講過的話要算數」。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕的動向備受關注。而有「喬王」之稱的立法院前院長王金平近日在線上課程平台推出「溝通協調課」，將親授擔任院長17年積累的協調秘訣，也引發政治上的聯想。王金平今天表示，他還是支持盧秀燕選主席，「講過的話要算數」。

王金平表示，這次是很多年輕人來找他，希望開這個課，他在難以推遲的情況下答應，原則上是明年1月15日開始，希望把過去處理的經驗，還有很多案例提出來給大家參考。

對於外界認為和明年黨主席選舉有關，王金平駁斥，一切都憑空捏造、憑空想像，根本不可能有這些事情。至於是否還支持盧秀燕選主席？王金平強調，「我講過的話要算數，盧秀燕到現在為止都沒有宣布要不要選」，關鍵還是要看盧的態度。

另外，行政院卓榮泰昨天邀請立法院朝野黨團到行政院會商明年度中央政府總預算案，並達成三項共識。

王金平說，這個很好，過去協商從來沒有在行政院主持過，特別是因為引起爭執的項目跟行政院直接關係，這不是超越黨團問題、是超越黨團跟行政院的問題，所以行政院長有誠意來邀請政黨前去協商，能夠秉持著真誠的心、要解決問題的心，而不是來宣示自己的政策理念，或政治立場，共同追求一個圓滿結果。

卓榮泰 王金平 盧秀燕 行政院

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