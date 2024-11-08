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原民禁伐補償爭議終於解 高金素梅：欣慰卓揆依法行政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
明年度中央政府總預算案僵局有解，行政院長卓榮泰昨與朝野黨團會面，決議原民禁伐補償金不足額的部分以追加預算撥補。無黨籍立委高金素梅今日表示，她很欣慰，謝謝卓榮泰依法行政。記者屈彥辰／攝影
明年度中央政府總預算案僵局有解，行政院長卓榮泰昨與朝野黨團會面，決議原民禁伐補償金不足額的部分以追加預算撥補。無黨籍立委高金素梅今日表示，她很欣慰，謝謝卓榮泰依法行政。記者屈彥辰／攝影

明年度中央政府總預算案僵局有解，行政院卓榮泰昨與朝野黨團會面，決議原民禁伐補償金不足額的部分以追加預算撥補。無黨籍立委高金素梅今日表示，她很欣慰，謝謝卓榮泰依法行政，但她也說，只要立法院三讀通過法案，行政院就要依法行政，不然就會鬧笑話。

昨日卓榮泰與朝野黨團會面，歷經近兩小時，最終達成三項決議，包括禁伐補償每公頃六萬元，行政院同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足六萬元；健保點值0.95目標應在明年六月底前達標；公糧收購價格，政院今年底前提出完整配套方案。

高金素梅說，從以前到現在，從沒有立法院三讀通過的法案未被行政院依法行政。她手裡拿著昨日卓榮泰和朝野黨團會面後的決議文，表示上頭有卓榮泰名字，這也是歷史文件，除民國114年度不足額的部分以追加預算補足，以後都是依法行政，原民禁伐補償每公頃6萬元，且是從公務預算撥出，不是公務預算撥一半、原民綜合發展基金撥一半。她很欣慰，也謝謝卓榮泰可以依法行政。

高金素梅表示，原民保留地禁伐補償條例修正案三讀通過時，當時（通過的）也是民進黨立委所提的案子，要提高禁伐補償金到每公頃6萬元，行政院不依法行政外，民進黨立法院黨團總召柯建銘還稱該法是違憲的，讓大家無法理解。

高金素梅指出，整個總質詢或在中央政府總預算案的報告中，很多委員也質詢卓榮泰的爭議說法，例如「於心不忍」、「點菜說」、「浪費公帑」等，卓揆這些說法表示他站不住腳，從9月20日至今總共是49天，讓大家看到行政院站不住腳也不理直氣壯。只要立法院三讀通過法案，行政院就要依法行政，不然就會鬧笑話，讓大家看到行政院長沒有擔當勇氣。

卓榮泰 立法院 行政院 高金素梅

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