綠疑中國啤酒低價銷台統戰 葉元之：對台啤要有自信

民進黨立委今上午舉行記者會，質疑中國啤酒低價策略銷台，是「啤酒攻台」。國民黨立委葉元之說，聽不懂這種邏輯，紐西蘭鮮奶零關稅輸台，紐西蘭是「鮮奶攻台」？要有自信，台灣啤酒不錯。

民進黨立委徐富癸、郭國文、鍾佳濱與台灣釀酒商協會今日共同舉行記者會，表示中國政府近年來計畫性扶植中國製啤酒產業，透過鉅額補貼以低價策略攻占台灣市場，也透過國際品牌、台灣本土等形象包裝誤導消費者，十年下來在台灣市占率成長將近4倍，對台灣的本土啤酒產業造成嚴重損害。中國政府卻持續禁止台製啤酒進口，導致台灣、中國貿易逆差高達近1200倍，壓迫台灣本土釀酒產業生存空間。

葉元之說，民進黨可能怕台灣人喝了這個啤酒忽然想統一，是「啤酒統戰」。其實很無聊，這種東西就是市場機制（決定），現在教育部不是推班班喝鮮奶嗎，是要因應紐西蘭鮮奶零關稅進口台灣，按照民進黨邏輯，紐西蘭應該叫做「鮮奶攻台」，應該也要禁止紐西蘭的鮮奶，聽不懂這種邏輯。

葉元之呼籲，民進黨逢中必反，還是要有點自信，台灣各類啤酒、酒類還是不錯，不用因為這事情搞得非常害怕。

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