快訊

教師多薪苦／新進大學師薪水不如網紅 存錢買房成妄想

11月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮

選後第一位！白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中「冰女」威爾斯

聽新聞
0:00 / 0:00

綠疑中國啤酒低價銷台統戰 葉元之：對台啤要有自信

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委今上午舉行記者會，質疑中國啤酒低價策略銷台，是「啤酒攻台」。國民黨立委葉元之說，聽不懂這種邏輯，紐西蘭鮮奶零關稅輸台，紐西蘭是「鮮奶攻台」？要有自信，台灣啤酒不錯。

民進黨立委徐富癸、郭國文、鍾佳濱與台灣釀酒商協會今日共同舉行記者會，表示中國政府近年來計畫性扶植中國製啤酒產業，透過鉅額補貼以低價策略攻占台灣市場，也透過國際品牌、台灣本土等形象包裝誤導消費者，十年下來在台灣市占率成長將近4倍，對台灣的本土啤酒產業造成嚴重損害。中國政府卻持續禁止台製啤酒進口，導致台灣、中國貿易逆差高達近1200倍，壓迫台灣本土釀酒產業生存空間。

葉元之說，民進黨可能怕台灣人喝了這個啤酒忽然想統一，是「啤酒統戰」。其實很無聊，這種東西就是市場機制（決定），現在教育部不是推班班喝鮮奶嗎，是要因應紐西蘭鮮奶零關稅進口台灣，按照民進黨邏輯，紐西蘭應該叫做「鮮奶攻台」，應該也要禁止紐西蘭的鮮奶，聽不懂這種邏輯。

葉元之呼籲，民進黨逢中必反，還是要有點自信，台灣各類啤酒、酒類還是不錯，不用因為這事情搞得非常害怕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨 葉元之

延伸閱讀

川普慶賀團長是否為韓國瑜？ 林佳龍：籌備中

侯友宜接班人會是誰？他觀察侯1動作 預言新北藍白合可能性

卓揆稱中火空汙降7成 葉元之：這2年都增高

開戰黃捷 葉元之：我監督黃牛票問題錯了嗎？

相關新聞

原民禁伐補償爭議終於解 高金素梅：欣慰卓揆依法行政

明年度中央政府總預算案僵局有解，行政院長卓榮泰昨與朝野黨團會面，決議原民禁伐補償金不足額的部分以追加預算撥補。無黨籍立委...

綠疑中國啤酒低價銷台統戰 葉元之：對台啤要有自信

民進黨立委今上午舉行記者會，質疑中國啤酒低價策略銷台，是「啤酒攻台」。國民黨立委葉元之說，聽不懂這種邏輯，紐西蘭鮮奶零關...

葛斯齊稱有「退選級爆料」王定宇回嗆：最弱狗仔法院見

媒體人葛斯齊日前在社群媒體表示，握有民進黨立委王定宇「退選級爆料」。王定宇同樣在社群媒體回應，這麼容易查證的東西，還能說...

【專家之眼】為何不接受《中國人》？

劉德華暌違11年在台北開演唱會，一曲《中國人》竟讓國內一些「反共」人士感到受傷。民進黨立委王定宇說他是「媚共藝人」，民進...

林信義出席APEC 女兒同行 總統交付3主張

今年ＡＰＥＣ年會將在秘魯首都利馬登場，總統賴清德昨天指示ＡＰＥＣ領袖代表林信義傳達三項重要主張，林信義表示將全力以赴。由...

帛琉大選 友台總統可望連任

太平洋島國帛琉五日總統大選，據非官方結果顯示，總統惠恕仁可望連任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。