【專家之眼】為何不接受《中國人》？

劉德華暌違11年在台北開演唱會，一曲《中國人》竟讓國內一些「反共」人士感到受傷。民進黨立委王定宇說他是「媚共藝人」，民進黨政策會執行長王義川批「非常中國的設計」，也有些側翼人士認為這首歌不尊重台灣。

《中國人》這首歌最早於1996年發行，詞曲創作者都是台灣的音樂人，從來沒有被懷疑過它的合理性。可是隔了將近30年後的公開演唱，卻像捅了馬蜂窩似地引發爭論。走過這段歲月的朋友們，回頭看看，恐怕會覺得不可思議吧？

1990年代說不定是台灣最自由民主的時代，百鳥齊鳴、百花齊放，也百無禁忌。不管說自己是中國人或台灣人，都不必擔心被出征；統派和獨派可以大聲辯論，不必害怕遭到圍剿。甚至2000年第一次政黨輪替之際，台灣民眾都還能從有線電視的中央電視台，直接看到對岸的反應。

阿扁當選總統才剛滿半年，「國師」李遠哲就要他講自己是中國人。當時在台灣說「我們中國」，還是很自然的事，連李登輝都說「我們中國人」。這個「中國」，其實是文化上的「祖國」，與政治無關。

「中國」最早可追溯到商周時期，本為區隔中原文明社會與四周蠻夷社會的地理名詞。如《中庸》：「洋溢乎中國施及蠻貊」，《公羊傳》：「不與夷狄之主中國也。」經過千百年來的累積，「中國」早已成為文化的象徵，「中國人」，就是深受中華文化洗禮的炎黃子孫。

就中華文化而言，台灣按理比中國大陸更具優勢，也更有話語權。一者未經過文革洗禮，又保留了楷書，得以直接閱讀古文獻；其次，1949年因戰亂渡海來台的故宮文物及社會菁英，使中華文化在台灣加深加廣，並走向現代化；再者，由於社會的開放，儒、釋、道三家皆順利發展，尤其佛教更因自由普及而開展了新的盛世，與大陸的動輒忌諱宗教團體，不可同日而語。

既然台灣比中國更「中國」，為什麼如今卻避「中國」如蛇蠍？為何要小心翼翼地把「我們中國人」轉換為「我們華人」，或把「中華文化」轉換為「漢文化」，以免傷了和氣？根本原因，就是把政治中國與文化中國混淆了。或許是因為長久以來，文化一直被視作服務政治的工具，無法脫離政治的控制吧？即便自認為民主已深化的台灣，仍普遍將「藝文補助自家人」視作理所當然，又要如何期待民眾把政治與文化理性地分開看待？

其實，當年李遠哲是以中研院院長身分在立法院表示，陳總統曾說他是中華民國的國民，跟承認自己為中國人，是一樣的事，但「他應該講出來」。照李前院長的邏輯，那麼賴清德今年國慶講了八次中華民國，也應該等於承認自己是中國人了。所以，賴總統是不是也應該勇敢地講出來呢？