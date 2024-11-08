陳啟昱失聯 監委要查院檢責任

前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯，南檢發布通緝。監委王美玉、葉大華昨表示，陳啟昱涉犯重大弊案落跑，台南院檢雙方遭質疑失職，已申請自動調查。

陳啟昱涉犯重大弊案，且因未到庭，檢察官於四日發布通緝。二位監委表示，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，而院檢更淪為互推責任，傷害司法正義及公平信用，應深切檢討。

二位監委指出，台南地檢對被告涉犯罪嫌重大且有串供、滅證、逃亡之虞，為何未向台南地院聲請實施科技監控？有無縱放等重大違失？台南地院十一月一日重開羈押庭有無延遲開庭致被告趁隙逃亡？究檢方與法院有無失職及對於科技監控設備使用程序及時機，有無檢討改善等問題，均有深入調查必要。

國民黨立委謝龍介質疑，陳啟昱在弊案當中只是一個小咖，綠營「大咖」搞不好已逃到境外了。法務部長鄭銘謙昨表示，會請承辦地檢署了解及做相關防制作為。有媒體報導稱，外國綠能業者在台遭黑道恐嚇報警也沒用。鄭銘謙說，有跟雜誌社聯繫，對方沒辦法提供消息來源，法務部昨請最高檢發新聞稿說明；他強調，法務部有很多作為，包括成立聯繫平台蒐集情資。