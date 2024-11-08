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林信義出席APEC 女兒同行 總統交付3主張

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
APEC領袖代表林信義。記者許正宏／攝影
APEC領袖代表林信義。記者許正宏／攝影

今年ＡＰＥＣ年會將在秘魯首都利馬登場，總統賴清德昨天指示ＡＰＥＣ領袖代表林信義傳達三項重要主張，林信義表示將全力以赴。由於林信義夫人兩個月前離世，此行由女兒林玟萱同行啟動柔性外交。

ＡＰＥＣ年會十一月十日至十六日登場，經濟領袖會議十五日至十六日召開，主題為「賦權、包容、成長」。總統府昨天舉行ＡＰＥＣ代表團行前記者會，賴總統期盼林信義向ＡＰＥＣ成員傳達三項主張，包含台灣積極貢獻國際社會，尤其在ＡＩ、數位醫療等領域發展與貢獻；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義表示，他也會利用機會透過雙邊交流，表達台灣願意秉持與國際社會成員互助、互惠、互補的意念與精神，為亞太地區和平穩定發展作出貢獻。展現出台灣作為國際社會中，是一個良善、可以信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人的支持。

APEC 林信義 賴清德

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