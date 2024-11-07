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外交部祝賀惠恕仁連任帛琉總統 盼持續深化合作關係

中央社／ 台北7日電

太平洋友邦帛琉總統惠恕仁及副手歐宜樓篤定當選，外交部今天表達誠摯祝賀，並重申將在既有良好合作基礎上，與帛琉政府持續深化合作關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，帛琉共和國於5日舉行總統、副總統及國會議員選舉，現任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）已篤定當選連任，副總統候選人歐宜樓 （Raynold "Arnold" Oilouch）也以高票篤定當選。

外交部表示，特向惠恕仁、歐宜樓、帛琉共和國政府及人民表達誠摯祝賀，並重申將在兩國既有的良好合作基礎上，與帛琉政府持續深化合作關係。

外交部強調，台灣與帛琉自1999年建交以來，兩國邦誼深厚友好，長期在各領域密切合作，獲得帛琉朝野各界與人民的歡迎及肯定。台灣將持續與帛琉政府攜手合作，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。

外交部 帛琉 惠恕仁

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