惠恕仁連任帛琉總統 賴總統表達誠摯祝賀

我國太平洋友邦帛琉共和國舉行總統、副總統大選於今天有初步結果。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，向帛琉完成總統選舉表達誠摯祝賀，並且恭喜總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與副總統當選人歐宜樓 （Raynold “Arnold” Oilouch），期盼未來進一步在既有的緊密基礎上持續拓展、深化台帛邦誼。

郭雅慧表示，台帛建交25周年邦誼深厚，互為忠實摯友，除了在基礎建設、農業技術、資通訊、潔淨能源和氣候變遷等領域合作密切，亦共同面對國際上的各種挑戰，未來我政府也將持續與帛琉新政府攜手合作，共同維護印太區域和平、穩定與繁榮，促進台帛友好邦誼。