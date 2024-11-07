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民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

立院初審揭弊者保護法 多數條文無共識保留送協商

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查「揭弊者保護法草案」，法務部長鄭銘謙（右）在會中仔細聆聽立委發言。針對藍委謝龍介指涉光電弊案的綠營大咖恐跑到境外，鄭銘謙表示，大咖是誰，他判斷地檢署應該有掌握。記者杜建重／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查「揭弊者保護法草案」，法務部長鄭銘謙（右）在會中仔細聆聽立委發言。針對藍委謝龍介指涉光電弊案的綠營大咖恐跑到境外，鄭銘謙表示，大咖是誰，他判斷地檢署應該有掌握。記者杜建重／攝影

立法院司法法制委員會今日審查「揭弊者保護法」相關草案，朝野立委針對揭弊範圍是限定公部門或納入私部門，經過討論後沒有達成共識，大部分條文皆保留送出委員會，交由朝野協商處理。逐條審查過程，國民黨立委洪孟楷槓上民進黨立委莊瑞雄，批評民進黨為反對而反對，沒完沒了。

司法法制委員會今日審查「揭弊者保護法」相關草案，由於7個版本的共通點，適用範圍均為公私部門，民進黨立委擔憂是否擴及到私部門；國民黨立委吳宗憲提案，將範圍限縮在公部門及國營事業，經過討論朝野仍無法達成共識，相關條文保留。

由於多數條文民進黨立委都表態暫時保留，洪孟楷一度不滿質疑，民進黨為反對而反對，為保留而保留，應該反過來詢問哪一條文不保留先討論，不然沒完沒了。

莊瑞雄回嗆，條文一條一條順下來討論，保留也是一種進步，在野黨只是來練口才，連條文都沒有看，洪孟楷講的不是法律問題，而是政治語言，只是為了要留下發言紀錄，整部修法核心是什麼都不清楚。

洪孟楷回擊，不要這樣講別人，以前行政院有提過版本，為什麼現在沒有政院版本？眼看莊瑞雄跟洪孟楷情緒激動，會議主席國民黨立委吳宗憲急忙喊休息，希望朝野立委冷靜。

「揭弊者保護法」相關草案雖然大多數條文保留，仍有2項條文朝野達成共識，包括受理揭弊機關對揭弊事由應為調查，並得要求揭弊者、涉嫌事業單位或機關構等關係人提供相關事證配合調查，涉案關係人非有正當理由不得拒絕。

另一條達成共識條文為，揭弊者依本法程序向受理揭弊機關所陳述的內容涉及國家機密、營業秘密或其他依法應保密的事項者，不負洩密的民事、刑事、行政及職業倫理的懲戒責任。

民進黨 洪孟楷 莊瑞雄

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