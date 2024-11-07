政院：朝野共商總預算為未來溝通立基礎 盼財劃法比照

卡關多時，明年度中央政府總預算案總算在朝野共識下突破僵局，行政院發言人李慧芝指出，今天會談氣氛相當熱絡且和諧，朝野也達成共識，非常開心兩院能有良好互動，也為未來的溝通模式立下基礎，如行政院長卓榮泰所期待，在遵守憲法精神，從法律面及制度面做出討論與檢討。

在野不滿行政院未編足原住民禁伐補償金、健保點值、公糧收購預算，不願通過明年度中央政府總預算，但經朝野協商後達成三點共識，預料明天將會順利付委審查。

針對禁伐補償，李慧芝指出，朝野黨團和行政院會商後將程序完備，會依「預算法」第91條和「財政紀律法」第5條的原則，協調可行的財源，透過辦理追加預算來支應，禁伐補償金額也是從每年每公頃3萬調整到6萬。

健保點值部分，李慧芝解釋，2025年的健保經費已實質增加712億元，由於健保點值會有所浮動，衛福部也表示會努力在明年6月30號前達標。

至於公糧收購，李慧芝強調，行政院對農民照顧一直以來都不遺餘力，無論是公糧、民糧及各種農作物產品，政府一直都有很多補助措施，未來在公糧收購上，政院會依照這次共識，在今年底前提出完整配套方案，進一步努力照顧農民。

不過，國民黨立院黨團總召傅崐萁批評，實際精算後，公糧收購每公斤增加5元，一年多20幾億，農業部不思如何解決，反而扣帽子說要91億。李慧芝解釋，農業部認為公糧收購價值攸關整體糧食價格，若一口氣調漲，可能排擠其他糧食作物、影響糧食市場，農業部年底前會提出配套解決，並完善農民要求。

至於在野是否承諾以後不會以法律案大幅增加政府預算？李慧芝指出，以後希望兩院都能遵守憲法精神，按照預算法跟財政紀律法的規則來協調可行作法，雙方也有會商、互動，再來確定法案是否真能良好執行，今天確實有達到朝野共識。

她指出，並非每個法案都要這樣做，但如果有大幅擴編預算的，因為必須要有指定財源，要完全按照相關法律規定。

由於行政院過去一直堅持要以原民綜合發展基金撥補公務預算，如今卻改為追加預算，是否可解讀成退讓？李慧芝說，這幾個方案卓揆備詢時都有提到，無論哪個方案，行政院都可以配合，主要希望完善整個程序，這也是卓揆一直強調的憲法精神，不希望行政院變成違法機關，法制部分還是要做到。

此外，目前立法院朝野正為財劃法上演激烈攻防，未來朝野是否會採類似的行政立法溝通？李慧芝說，當然希望有，衝突後送出的版本如果沒有經過好好商討，對接下來的政策執行和政府運作都會有極大影響，政院希望能好好討論跟溝通，畢竟牽涉每個地方縣市政府，更需要蒐集各方的意見來做決定。