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民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

林信義出席APEC 女兒林玟萱同行展開柔性外交

中央社／ 台北7日電

APEC年會將在秘魯首都利馬登場，總統賴清德今天指示APEC領袖代表林信義傳達3項重要主張，林信義表示將全力以赴。由於林信義夫人兩個月前離世，此行將由女兒林玟萱同行啟動柔性外交。

今年亞太經濟合作會議（APEC）年會11月10日至16日於秘魯利馬登場，經濟領袖會議15日至16日召開，總統府日前宣布，由總統府資政林信義擔任經濟領袖會議領袖代表。

總統府今天舉行APEC代表團行前記者會，賴總統期盼林信義向APEC成員傳達3項主張，包含台灣積極貢獻國際社會，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序，以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

賴總統也接見APEC代表團成員，林玟萱則坐在林信義旁邊。總統府以補充資訊表示，領袖代表林信義此行由女兒林玟萱同行，林玟萱畢業於澳洲昆士蘭大學，取得商學應用財經碩士，曾任職國內外投信投顧及創投產業，對台灣產業的發展與投資環境有相當程度瞭解。

總統府表示，林信義2005年出席APEC時曾攜夫人陪同，惟遺憾夫人抱恙9年，於兩個月前離世。

APEC 林信義 總統府

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