朝野共識總預算案明付委 柯建銘：沒有後悔和撤簽空間

明年中央政府總預算案卡關多時，今天行政院長卓榮泰邀朝野黨團會面共商解決方案，會中達成三點共識，不過民眾黨團稱是否付委還要回去討論，民進黨團總召柯建銘指出，最終結果當然是明天要付委審查，沒有後悔與撤簽空間，大家都在這裡作證，「否則在這邊演什麼戲我看不懂」。

柯建銘指出，今天氣氛非常良好，願意善意解決，當然就要付委，「不然大家簽什麼東西？」，這也不必遮遮掩掩，毫無疑慮，也沒也所謂後悔和撤簽空間，大家都在這裡作證。

柯建銘指出，全國所有政治菁英就在這三黨，這個問題卡這麼久，代表溝通有問題，今天把原則講清楚，有幾句話叫「庖丁解牛、迎刃而解」，必須從爭點解決。爭點在於，行政院負責預算編列，立法院不可能越俎代庖提出預算案，尤其用法律案去提預算案。

柯建銘強調，「預算法」講很清楚，要提預算大幅增加，一定要向行政院諮商並找到財源才能立法，今年6月4日禁伐補償表決在沒共識底下「倒著走」，但先立法違反權力分立原則，憲法第70條、大法官釋字264、391號，及「預算法」、「財政紀律法」，今天大家敞開心胸正面看待，有共識要尊重行政院，行政院同意當然沒問題，也才能完全解套。

柯建銘續指，公糧收購、健保點值都是建請行政院在一定時間內提出方案，是建立在行政、立法互相尊重的情況下，符合相關憲法原則、法律規定，否則總預算不可能一點預算因為這個卡住，毫無道理。

他認為，能理解民代要爭取預算，但要符合憲法原則，否則國民黨總召傅崐萁先前所提的攸關2兆的花東交通三法，是否也表決通過？當然不行。感謝各黨非常敞開心胸，將原則講清楚，會談氣氛非常愉快，終究結果當然是明天要付委，否則的話，在這邊演什麼戲他看不懂，不存在所謂不付委的問題。

柯建銘指出，禁伐補償立法「倒著走」，當然讓行政院非常為難，大家講清楚之後，所有問題都開了，以後要在憲政原則、權力分立原則之下，大家一起追求國家進步，代表不是立法院片面壓迫行政院，就會不通，若沒共識僵住，是國家不幸。