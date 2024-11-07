快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

獲睦誼外交獎章 立國前衛生部長：台灣能幫忙非口號

中央社／ 台北7日電

外交部長林佳龍6日頒贈「睦誼外交獎章」予立陶宛前衛生部長杜爾基斯，表揚他對台立關係及挺台國際參與的貢獻；杜爾基斯表示，「台灣能幫忙」不僅是口號，立陶宛將持續驕傲地與台灣站在一起。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍6日頒贈「睦誼外交獎章」予立陶宛前衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys），表彰他對推動深化台立關係及支持台灣國際參與的卓越貢獻。

林佳龍致詞時指出，杜爾基斯在擔任立陶宛衛生部長任內，促成立陶宛捐贈台灣超過25萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，使立國成為第1個捐贈台灣疫苗的歐盟成員國，並積極支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA），他代表台灣政府及人民表達由衷謝忱。

杜爾基斯則表示，自2021年11月台灣在立陶宛設立代表處以後，雙邊關係緊密發展，2023年11月立台簽署衛生合作瞭解備忘錄，而此次又是在11月應邀首次來台出席「2024台灣全球健康福祉論壇」並擔任專題講者，11月對立台關係深具意義。

杜爾基斯也說，當前國際面臨的挑戰需全球友盟國家合作應對，台灣所提倡的「台灣能幫忙」不僅是口號，而是透過具體實踐盼能回饋國際社會，立陶宛將持續驕傲地與台灣站在一起。

林佳龍於臉書發文表示，台灣與立陶宛的友誼歷經多年的發展，並已在健康、醫療及其他領域建立密切合作，期待兩國繼續攜手合作，共同捍衛民主與人權，為全球穩定與繁榮作出更大貢獻。

林佳龍 立陶宛

延伸閱讀

川普再入白宮 立委憂200億軍購一頭牛剝二次皮

立陶宛台灣駐處更名疑慮 林佳龍：台立中關係非零和

林佳龍：美對台支持將延續 對岸恐加大「灰帶」攻勢

川普扯林郁婷 林佳龍：選舉期每件事我都要回應嗎？

相關新聞

禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案明可望付委

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團會談，並達成三點共識。在原住民禁伐補償不足6萬部分，...

陳啟昱涉弊潛逃 監委要查院檢縱放責任

監察委員王美玉、葉大華今天表示，台鹽綠能股份有限公司前董事長陳啟昱涉犯重大弊案落跑，院檢雙方失職，已申請自動調查

政院：朝野共商總預算為未來溝通立基礎 盼財劃法比照

卡關多時，明年度中央政府總預算案總算在朝野共識下突破僵局，行政院發言人李慧芝指出，今天會談氣氛相當熱絡且和諧，朝野也達成...

總預算僵局現曙光 不認清朝小野大未來繼續角力

立法院新會期開議至今快兩個月，行政院長卓榮泰今天邀請立法院朝野黨團會面，政院對原住民禁伐補償金拋出「追加預算」善意，但健保點值、公糧收購價格則採拖字訣。藍白六度聯手退回總預算，也算爭取到「依法編列」方案，預計總預算案本周五（8日）會應會順利審查。

影／總預算不卡了 朝野協商有共識

中央政府總預算案在立法院六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集朝野立院黨團三長，在行政院玉山廳溝通總預算案，歷經近兩個小時的會...

朝野共識總預算案明付委 柯建銘：沒有後悔和撤簽空間

明年中央政府總預算案卡關多時，今天行政院長卓榮泰邀朝野黨團會面共商解決方案，會中達成三點共識，不過民眾黨團稱是否付委還要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。