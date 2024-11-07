獲睦誼外交獎章 立國前衛生部長：台灣能幫忙非口號

外交部長林佳龍6日頒贈「睦誼外交獎章」予立陶宛前衛生部長杜爾基斯，表揚他對台立關係及挺台國際參與的貢獻；杜爾基斯表示，「台灣能幫忙」不僅是口號，立陶宛將持續驕傲地與台灣站在一起。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍6日頒贈「睦誼外交獎章」予立陶宛前衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys），表彰他對推動深化台立關係及支持台灣國際參與的卓越貢獻。

林佳龍致詞時指出，杜爾基斯在擔任立陶宛衛生部長任內，促成立陶宛捐贈台灣超過25萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，使立國成為第1個捐贈台灣疫苗的歐盟成員國，並積極支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA），他代表台灣政府及人民表達由衷謝忱。

杜爾基斯則表示，自2021年11月台灣在立陶宛設立代表處以後，雙邊關係緊密發展，2023年11月立台簽署衛生合作瞭解備忘錄，而此次又是在11月應邀首次來台出席「2024台灣全球健康福祉論壇」並擔任專題講者，11月對立台關係深具意義。

杜爾基斯也說，當前國際面臨的挑戰需全球友盟國家合作應對，台灣所提倡的「台灣能幫忙」不僅是口號，而是透過具體實踐盼能回饋國際社會，立陶宛將持續驕傲地與台灣站在一起。

林佳龍於臉書發文表示，台灣與立陶宛的友誼歷經多年的發展，並已在健康、醫療及其他領域建立密切合作，期待兩國繼續攜手合作，共同捍衛民主與人權，為全球穩定與繁榮作出更大貢獻。